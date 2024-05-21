الإطلاق: حلبة مدينة القدية الجديدة التي ستذهلك
تكشف هذه الجولة الافتراضية في مكان السباق الجديد في مدينة القدية كيف ستنتقل رياضة السيارات إلى المستوى التالي!
ستتسابق السيارات جنباً إلى جنب مع الأفعوانيات، وتتسلق باتجاه منعطف عملاق يتخذ شكل رأس الدبوس!
اكتشف الرؤية الكاملة وراء هذا المشروع الملحمي وكيف يخطط مطوروه لبناء صرح لم يسبق له مثيل من قبل.
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