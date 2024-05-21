الإطلاق: حلبة مدينة القدية الجديدة التي ستذهلك

ستتسابق السيارات جنباً إلى جنب مع الأفعوانيات، وتتسلق باتجاه منعطف عملاق يتخذ شكل رأس الدبوس!

اكتشف الرؤية الكاملة وراء هذا المشروع الملحمي وكيف يخطط مطوروه لبناء صرح لم يسبق له مثيل من قبل.