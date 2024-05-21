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فورمولا 1

الإطلاق: حلبة مدينة القدية الجديدة التي ستذهلك

تكشف هذه الجولة الافتراضية في مكان السباق الجديد في مدينة القدية كيف ستنتقل رياضة السيارات إلى المستوى التالي!

تم التحديث:

ستتسابق السيارات جنباً إلى جنب مع الأفعوانيات، وتتسلق باتجاه منعطف عملاق يتخذ شكل رأس الدبوس!

اكتشف الرؤية الكاملة وراء هذا المشروع الملحمي وكيف يخطط مطوروه لبناء صرح لم يسبق له مثيل من قبل.

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