الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"

استعدت الفورمولا واحد لتأجيل إقامة التصفيات حتى صباح اليوم الأحد بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت حلبة ريد بُل رينغ يوم أمس السبت، والتي تسببت في إلغاء التجارب الحرّة الثالثة، وتأجيل انطلاقة التجارب التأهيلية بـ 45 دقيقة حتّى تمّكن منظمو السباق من إيجاد نافذة الوقت المثالية بين الأمطار لإكمال الأقسام الثلاثة للتصفيات.

وقد ساهم تقليل وقت الاستراحة بين أقسام التصفيات الثلاثة في إكمال الحصّة قبل وصول أمطار أكثر غزارة على الحلبة.

من جهته، علّق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على ما قامت به فيا قائلًا: "أعتقد بأنّ فيا اتخذت قرارات مدهشة. حيث تجب الإشادة بمايكل ماسي (مدير السباق) وفريقه، كوننا رغبنا برؤية حصص مثيرة والأمطار هي التي تظهر الموهبة ومهارات القيادة".

وأضاف: "كان من الممتع رؤية ذلك، حيث أنّنا بحاجة لمثل هذه الحصص المختلفة التي تغيّر من الترتيب التنافسي وتمنح السيارات الأقل سرعة والسائقيت الأفضل فرصة بزوغ نجمهم".

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من جانبه أضاف صاحب قطب الانطلاق الأوّل لويس هاميلتون في هذا الصّدد قائلًا: "يواجه المسؤولون عن السباق مهمة صعبة طوال الوقت، وتحديدًا في أيام كهذه، حيث يتعيّن عليهم تحديد وقت الخروج إلى الحلبة ووقت خطورة السماح للسيارات بالتواجد على المسار".

وأكمل: "أنا ممتن للقرارات التي اتّخذوها، حيث أنّ الحلبة كانت في طور الجفاف أو لم تكن تمطر لبعض الوقت وقت دخولنا إلى المسار، وبمجرد أن دخل الجميع إلى سياراتهم، بدأت تمطر من جديد. لكننا حظينا بحصّة أولى جيّدة، قبل أن يسوء الوضع. كنا على الحدود القُصوى بكل تأكيد، لكن هكذا هو التسابق".

في المقابل، أثار إستيبان أوكون سائق رينو إعجاب المتابعين بتقدمه إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق، حيث شعر الفرنسي بأنّ الوضع كان صعبًا للغاية في نهاية القسم الثالث للتصفيات مع ازدياد غزارة الأمطار.

فقال: "كان من الجيّد للغاية أننا تمكنا من قطع بعض اللفات وإكمال التصفيات. كان الوضع آمنًا حتى آخر لفّتين أو ثلاث لفات، قبل أن تشتد غزارة الأمطار في نهاية القسم الثالث وبات من الصعب رؤية أي شيء، حيث تمّ تأجيل سباق الفورمولا 2، ما كان أمرًا طبيعيًا للغاية".

وأردف: "لكنّ بيرند مايلاندر وكامل فريق فيا قاموا بعمل رائع بإقامة التصفيات ضمن أكثر الأوقات أمانًا في هذه الأجواء. حيث تمّ تنفيذ ذلك على أكمل وجه".