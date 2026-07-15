حصل سائق فريق هاس البالغ من العمر 21 عاماً على فرصة قيادة السيارة السوداء والذهبية الشهيرة حول حلبة سيلفرستون، إلى جانب السائق السابق في الفورمولا 1 والمحلل في شبكة سكاي سبورتس كارون تشاندوك.

وبالنسبة إلى بيرمان، فإن الجلوس خلف مقود السيارة التي قادت سينا لتحقيق فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى على حلبة إستوريل كان تجربة عاطفية للغاية.

حيث قال بيرمان قبل تشغيل المحرك: "إنها عودة ضخمة بالزمن إلى الوراء. رؤية السيارة التي كان ينافس بها وحقق من خلالها أول فوز له هي لحظة عاطفية للغاية".

ولم يتمكن سائق هاس من حبس دموعه بعدما عاد إلى منطقة الصيانة عقب إكماله عدداً من اللفات على حلبة سباقه المحلية بهذه السيارة التاريخية.

وأضاف بيرمان: "كانت تجربة مميزة للغاية. أحياناً تمر عليك أيام في عالم السباقات تجعلك تتذكر سبب وقوعك في حب هذه الرياضة".

وتفاعل المشجعون بشكل كبير مع رد فعل بيرمان العاطفي، حيث رأوا أن مشاعره تعكس احترامه الحقيقي لتاريخ الفورمولا 1 وأسطورة مثل سينا.

حيث قال أحد المشجعين عبر يوتيوب: "يا له من شخص ممتنّ. إنه بلا شك أحد أكثر السائقين احتراماً على شبكة الانطلاق حالياً".

وأضاف مشجع آخر: "إنه يبكي لأنها سيارة سينا، لأن هذا هو جوهر السباقات. السرعة الخام، لا شيء سوى الإنسان والآلة. لقد فقدنا هذا الأمر".

كما كتب أحد المتابعين: "هذا الشاب عاشق حقيقي للرياضة. شغفه كبير لدرجة أنه يبكي أثناء قيادة أسطورة من أساطير رياضة المحركات".

بينما جاء تعليق آخر: "أولي سائق حقيقي. شخص يحترم الآخرين. إنه بكل بساطة من طراز رفيع".

وتوالت ردود الفعل المؤثرة، حيث كتب أحد الجماهير: "لقد جعلني ذلك أبكي. أنا وشقيقي الراحل نشأنا خلال حقبة أيرتون سينا، ورؤية التأثير العاطفي لهذه اللحظة على أولي، الذي لم يكن قد وُلد حتى في ذلك الوقت، لامست قلبي. لدي الآن إعجاب أكبر بأولي".

وأضاف آخر: "المشاعر الصادقة على وجه أولي كانت أكبر دليل على الاحترام الحقيقي. يا له من شاب متواضع".

وكانت سيارة لوتس 97T من أكثر السيارات شهرة خلال مسيرة أيرتون سينا، إذ منحته أول فوز له في الفورمولا 1 عام 1985، في سباق شهد بداية صعوده ليصبح أحد أعظم السائقين في تاريخ البطولة.