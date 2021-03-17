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الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021

بعد ثلاثة أيام من التجارب الشتوية لموسم 2021 في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة البحرين الدولية، نستعرض معكم أهم الإحصائيات والأرقام التي ستستهلّ الفرق بها الموسم الجديد.

الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021

يقدّم لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" تقييمًا كاملًا لما شهدته التجارب الشتوية لهذا الموسم، حيث نُبرز أفضل الأزمنة التي سجلها السائقون، إلى جانب اللفات التي قطعها كل فريق وكل مصنّع محركات.

إطارات بيريللي لموسم 2021

قبل أن نخوض في الأرقام التي تمخضت عن التجارب، تجب الإشارة إلى أنّ بيريللي جلبت مجموعة تركيباتها لموسم 2021 في تجارب البحرين. إذ أن إطارات 2021 مختلفة في بنيتها وخصائصها عن الموسم الماضي، ما يعكس اختلافًا في السلوك والأداء كذلك.

ولم يذكر ماريو إيزولا - مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي - الكثير حول الفروقات المتوقعة بين التركيبات، لكنّه أفصح عن بعض المعلومات والتفاصيل المثيرة للاهتمام.

فقال: "أدّت كل التركيبات على نحوٍ جيّد خلال أيام التجارب الثلاثة، ولم نواجه أيّة مشاكل، مثل التحبّب على سبيل المثال، فقط بعض التآكل الطفيف على التركيبات الألين".

وأضاف: "إلى جانب الظروف الجوية، فإنّ أزمنة اللفات قد تأثّرت بطبيعة الحالي بكميات الوقود المستخدمة من قِبَل كل فريق، ما يجعل مقارنة الأداء مع سباق العام الماضي والتجارب الحرة في البحرين مختلفة للغاية".

وأكمل: "من الصعب كذلك تقييم اختلاف الأداء بدقة بين التركيبات، وذلك بسبب التغيّر المستمر في حالة المسار. لكن ما يُمكن قوله هو أنّ الفارق بين تركيبتي سي2 وسي3 هو حوالي 0.5 ثانية، بينما الفارق بين تركيبتي سي3 وسي4 أكبر من المتوقّع، حيث تمّ استخدام الأخيرة من قِبَل العديد من السيارات عندما كان المسار في حالته المُثلى".

الأزمنة واللفات المقطوعة من كل سائق

السائق الفريق المحرك أسرع زمن في اليوم الأول أسرع زمن في اليوم الثاني أسرع زمن في اليوم الثالث عدد اللفات
Netherlands فيرشتابن ريد بُل 1:30"674   1:28"960 203
Japan تسونودا ألفا تاوري 1:32"727 1:32"684  1:29"053  185
Spain ساينز فيراري 1:31"919 1:33"072  1:29"611 192
Finland رايكونن ألفا روميو 1:33"320   1:29"766  229
United Kingdom هاميلتون مرسيدس 1:32"912 1:33"399  1:30"025 154
United Kingdom راسل ويليامز     1:30"117 158
Australia ريكاردو مكلارين 1:32"203 1:32"215  1:30"144  173
Mexico بيريز ريد بُل   1:31"682  1:30"187  166
Finland بوتاس مرسيدس 1:36"850 1:30"289  1:32"406  150
Spain ألونسو ألبين   1:32"339  1:30"318  206
France غاسلي ألفا تاوري 1:32"231 1:30"413 1:30"828  237
Canada سترول أستون مارتن 1:31"782 (C3) 1:30"460 1:36"100  197
Monaco لوكلير فيراري 1:33"242 1:30"886 1:30"486  212
United Kingdom نوريس مكلارين 1:30"889 1:30"586  1:30"661  154
Italy جيوفينازي ألفا روميو 1:31"945 1:30"780  

193
France أوكون ألبين 1:31"146   1:31"310  190
Russian Federation مازيبين هاس 1:34"798 1:33"101  1:31"531  213
Canada لاتيفي ويليامز   1:31"672   132
Germany شوماخر هاس 1:36"126 1:32"883  1:32"053  181
Germany فيتيل أستون مارتن 1:33"742 (C3) 1:38"849 (C3) 1:35"041  117
السائق الاحتياطي ويليامز 1:34"789     83

* تركيبات الإطارات تندرج من سي1 إلى سي5، حيث أنّ سي1 هي التركيبة الأقسى وسي5 هي التركيبة الألين. (سي3) تشير إلى إطارات اختبارية.

الكيلومترات المقطوعة من كل فريق ومصنّع محركات

الفريق الكيلومترات المقطوعة   المصنّع الكيلومترات المقطوعة
ألفا تاوري
 2284 حلبة الصخير بطول
5,412 كلم
 مرسيدس 7133
ألفا روميو 2284 فيراري 6603
فيراري 2186 هوندا 4281
ألبين 2143 رينو 2143
هاس 2132    
ويليامز 2019    
ريد بُل 1997    
مكلارين 1770    
أستون مارتن 1699    
مرسيدس 1645    

اللفات المقطوعة من كل فريق ومصنّع محركات

الفريق اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث المجموع المسافة التي تعادل السباق
(57 لفة)
ألفا تاوري 111 144 167 422 7,40
ألفا روميو 131 125 166 422 7,40
فيراري 116 129 159 404 7,09
ألبين 129 128 139 396 6,95
هاس 85 164 145 394 6,91
ويليامز 83 132 158 373 6,54
ريد بُل 139 117 113 369 6,47
مكلارين 91 104 132 327 5,74
أستون مارتن 97 81 136 314 5,51
مرسيدس 48 116 140 304 5,33
المصنع اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث المجموع المعدل / عدد الفرق المتزودة بذات المحرك المسافة التي تعادل السباق
(57 لفة)
مرسيدس 319 433 566 1318 329,5 23,12
فيراري 332 418 470 1220 407 21,40
هوندا 250 261 280 791 395,5 13,88
رينو 129 128 139 396 396 6,95
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