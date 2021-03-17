الإحصائيات التفصيلية لتجارب البحرين الشتوية 2021
بعد ثلاثة أيام من التجارب الشتوية لموسم 2021 في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة البحرين الدولية، نستعرض معكم أهم الإحصائيات والأرقام التي ستستهلّ الفرق بها الموسم الجديد.
يقدّم لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" تقييمًا كاملًا لما شهدته التجارب الشتوية لهذا الموسم، حيث نُبرز أفضل الأزمنة التي سجلها السائقون، إلى جانب اللفات التي قطعها كل فريق وكل مصنّع محركات.
إطارات بيريللي لموسم 2021
قبل أن نخوض في الأرقام التي تمخضت عن التجارب، تجب الإشارة إلى أنّ بيريللي جلبت مجموعة تركيباتها لموسم 2021 في تجارب البحرين. إذ أن إطارات 2021 مختلفة في بنيتها وخصائصها عن الموسم الماضي، ما يعكس اختلافًا في السلوك والأداء كذلك.
ولم يذكر ماريو إيزولا - مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي - الكثير حول الفروقات المتوقعة بين التركيبات، لكنّه أفصح عن بعض المعلومات والتفاصيل المثيرة للاهتمام.
فقال: "أدّت كل التركيبات على نحوٍ جيّد خلال أيام التجارب الثلاثة، ولم نواجه أيّة مشاكل، مثل التحبّب على سبيل المثال، فقط بعض التآكل الطفيف على التركيبات الألين".
وأضاف: "إلى جانب الظروف الجوية، فإنّ أزمنة اللفات قد تأثّرت بطبيعة الحالي بكميات الوقود المستخدمة من قِبَل كل فريق، ما يجعل مقارنة الأداء مع سباق العام الماضي والتجارب الحرة في البحرين مختلفة للغاية".
وأكمل: "من الصعب كذلك تقييم اختلاف الأداء بدقة بين التركيبات، وذلك بسبب التغيّر المستمر في حالة المسار. لكن ما يُمكن قوله هو أنّ الفارق بين تركيبتي سي2 وسي3 هو حوالي 0.5 ثانية، بينما الفارق بين تركيبتي سي3 وسي4 أكبر من المتوقّع، حيث تمّ استخدام الأخيرة من قِبَل العديد من السيارات عندما كان المسار في حالته المُثلى".
الأزمنة واللفات المقطوعة من كل سائق
|السائق
|الفريق
|المحرك
|أسرع زمن في اليوم الأول
|أسرع زمن في اليوم الثاني
|أسرع زمن في اليوم الثالث
|عدد اللفات
|فيرشتابن
|ريد بُل
|1:30"674
|1:28"960
|203
|تسونودا
|ألفا تاوري
|1:32"727
|1:32"684
|1:29"053
|185
|ساينز
|فيراري
|1:31"919
|1:33"072
|1:29"611
|192
|رايكونن
|ألفا روميو
|1:33"320
|1:29"766
|229
|هاميلتون
|مرسيدس
|1:32"912
|1:33"399
|1:30"025
|154
|راسل
|ويليامز
|1:30"117
|158
|ريكاردو
|مكلارين
|1:32"203
|1:32"215
|1:30"144
|173
|بيريز
|ريد بُل
|1:31"682
|1:30"187
|166
|بوتاس
|مرسيدس
|1:36"850
|1:30"289
|1:32"406
|150
|ألونسو
|ألبين
|1:32"339
|1:30"318
|206
|غاسلي
|ألفا تاوري
|1:32"231
|1:30"413
|1:30"828
|237
|سترول
|أستون مارتن
|1:31"782 (C3)
|1:30"460
|1:36"100
|197
|لوكلير
|فيراري
|1:33"242
|1:30"886
|1:30"486
|212
|نوريس
|مكلارين
|1:30"889
|1:30"586
|1:30"661
|154
|جيوفينازي
|ألفا روميو
|1:31"945
|1:30"780
|
193
|أوكون
|ألبين
|1:31"146
|1:31"310
|190
|مازيبين
|هاس
|1:34"798
|1:33"101
|1:31"531
|213
|لاتيفي
|ويليامز
|1:31"672
|132
|شوماخر
|هاس
|1:36"126
|1:32"883
|1:32"053
|181
|فيتيل
|أستون مارتن
|1:33"742 (C3)
|1:38"849 (C3)
|1:35"041
|117
|السائق الاحتياطي
|ويليامز
|1:34"789
|83
* تركيبات الإطارات تندرج من سي1 إلى سي5، حيث أنّ سي1 هي التركيبة الأقسى وسي5 هي التركيبة الألين. (سي3) تشير إلى إطارات اختبارية.
الكيلومترات المقطوعة من كل فريق ومصنّع محركات
|الفريق
|الكيلومترات المقطوعة
|المصنّع
|الكيلومترات المقطوعة
|ألفا تاوري
|2284
|حلبة الصخير بطول
5,412 كلم
|مرسيدس
|7133
|ألفا روميو
|2284
|فيراري
|6603
|فيراري
|2186
|هوندا
|4281
|ألبين
|2143
|رينو
|2143
|هاس
|2132
|ويليامز
|2019
|ريد بُل
|1997
|مكلارين
|1770
|أستون مارتن
|1699
|مرسيدس
|1645
اللفات المقطوعة من كل فريق ومصنّع محركات
|الفريق
|اليوم الأول
|اليوم الثاني
|اليوم الثالث
|المجموع
|المسافة التي تعادل السباق
(57 لفة)
|ألفا تاوري
|111
|144
|167
|422
|7,40
|ألفا روميو
|131
|125
|166
|422
|7,40
|فيراري
|116
|129
|159
|404
|7,09
|ألبين
|129
|128
|139
|396
|6,95
|هاس
|85
|164
|145
|394
|6,91
|ويليامز
|83
|132
|158
|373
|6,54
|ريد بُل
|139
|117
|113
|369
|6,47
|مكلارين
|91
|104
|132
|327
|5,74
|أستون مارتن
|97
|81
|136
|314
|5,51
|مرسيدس
|48
|116
|140
|304
|5,33
|المصنع
|اليوم الأول
|اليوم الثاني
|اليوم الثالث
|المجموع
|المعدل / عدد الفرق المتزودة بذات المحرك
|المسافة التي تعادل السباق
(57 لفة)
|مرسيدس
|319
|433
|566
|1318
|329,5
|23,12
|فيراري
|332
|418
|470
|1220
|407
|21,40
|هوندا
|250
|261
|280
|791
|395,5
|13,88
|رينو
|129
|128
|139
|396
|396
|6,95
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