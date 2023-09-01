"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

تم تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025 على الأقل.

ما سيعني بأن هاميلتون سيبقى مع السهام الفضية لـ 13 موسماً، حيث انضم للفريق عام 2013، ليبدأ سلسلة مذهلة من النجاحات امتدت طوال حقبة المحركات الهجينة.

وتعقيباً على تمديد العقد، أوضح هاميلتون بأن متحفز لمساعدة الفريق للعودة إلى قمة منافسات الفورمولا واحد، رغم علامات الاستفهام التي ظهرت مؤخراً وبشكل متكرر حيال بقائه مع مرسيدس.

فقال مازحاً: "ستضطرون لتحمّلي مزيداً من الوقت!".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً بتمديد فترة بقائي مع الفريق. لقد خضنا رحلة مذهلة معاً. قامت مرسيدس بدعمي منذ عمر 13 عاماً، وهي رحلة طويلة حقاً".

وأردف: "ما زالت هناك أهداف لم تتحقق، ونحن نسير سوياً في هذا المسعى".

واستكمل: "أمامنا الكثير من العمل لدفع أنفسنا نحو الصدارة، وهذا هو المكان الذي أفضّله".

وحين سُئِل إن كانت هناك أية شكوك حيال رغبته بالمواصلة، ردّ بطل العالم سبع مرات: "كلا. أردتُ المواصلة بكل تأكيد".

وأكمل: "أعتقد أن الحياة مليئة بالتقلبات، مثل الموسم الماضي الذي كان صعباً للغاية. أنا واثق بأن أي شخص كان ليبدأ التشكيك برغبته بالمواصلة لأن مواصلة البقاء في الصدارة في رياضة صعبة كهذه، مهمة قاسية".

وتابع: "لكن مثل هذا الإحساس بتبخّر مباشرة حين تبدأ العمل بكل طاقتك وقدرتك لتقديم أفضل ما يمكن للتعامل مع الوضع الحالي الذي تواجهه".

واسترسل: "أنا فخور حقاً بما حققناه العام الماضي والتجربة التي خضناها. بدأنا بشكل خاطئ هذا الموسم لكننا حققنا نتائج رائعة حقاً: نحن نحتل المركز الثاني في البطولة. الخطة هي مواصلة ذلك وخفض الفارق خلف الفريق المتصدر".

واختتم: "نحن نثق ببعضنا البعض وبأننا الأفضل في مجالنا. وحين تجتمع جميع العوامل معاً، حينها سنصل إلى الموقع الذي نريده".