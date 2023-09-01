اشترك
السابق / مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023 التالي / ألونسو يتوقع أن تنافس ويليامز وفيراري على منصة التتويج في مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

لم يخامر لويس هاميلتون أي شك حيال تمديد عقده مع فريقه الحالي في الفورمولا واحد، مرسيدس، مؤكداً أن "الأهداف التي لم تتحقق بعد" هي الحافز وراء تلك الخطوة.

خلدون يونس
من قبل:
لويس هاميلتون، مرسيدس

تم تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025 على الأقل.

ما سيعني بأن هاميلتون سيبقى مع السهام الفضية لـ 13 موسماً، حيث انضم للفريق عام 2013، ليبدأ سلسلة مذهلة من النجاحات امتدت طوال حقبة المحركات الهجينة.

وتعقيباً على تمديد العقد، أوضح هاميلتون بأن متحفز لمساعدة الفريق للعودة إلى قمة منافسات الفورمولا واحد، رغم علامات الاستفهام التي ظهرت مؤخراً وبشكل متكرر حيال بقائه مع مرسيدس.

فقال مازحاً: "ستضطرون لتحمّلي مزيداً من الوقت!".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً بتمديد فترة بقائي مع الفريق. لقد خضنا رحلة مذهلة معاً. قامت مرسيدس بدعمي منذ عمر 13 عاماً، وهي رحلة طويلة حقاً".

وأردف: "ما زالت هناك أهداف لم تتحقق، ونحن نسير سوياً في هذا المسعى".

واستكمل: "أمامنا الكثير من العمل لدفع أنفسنا نحو الصدارة، وهذا هو المكان الذي أفضّله".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كانت هناك أية شكوك حيال رغبته بالمواصلة، ردّ بطل العالم سبع مرات: "كلا. أردتُ المواصلة بكل تأكيد".

وأكمل: "أعتقد أن الحياة مليئة بالتقلبات، مثل الموسم الماضي الذي كان صعباً للغاية. أنا واثق بأن أي شخص كان ليبدأ التشكيك برغبته بالمواصلة لأن مواصلة البقاء في الصدارة في رياضة صعبة كهذه، مهمة قاسية".

وتابع: "لكن مثل هذا الإحساس بتبخّر مباشرة حين تبدأ العمل بكل طاقتك وقدرتك لتقديم أفضل ما يمكن للتعامل مع الوضع الحالي الذي تواجهه".

واسترسل: "أنا فخور حقاً بما حققناه العام الماضي والتجربة التي خضناها. بدأنا بشكل خاطئ هذا الموسم لكننا حققنا نتائج رائعة حقاً: نحن نحتل المركز الثاني في البطولة. الخطة هي مواصلة ذلك وخفض الفارق خلف الفريق المتصدر".

واختتم: "نحن نثق ببعضنا البعض وبأننا الأفضل في مجالنا. وحين تجتمع جميع العوامل معاً، حينها سنصل إلى الموقع الذي نريده".

المشاركات
التعليقات

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

ألونسو يتوقع أن تنافس ويليامز وفيراري على منصة التتويج في مونزا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

جورج راسل More from
جورج راسل
تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025 تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025

هاميلتون "امتلك الوتيرة لتحدي فيرستابن" خلال سباق هولندا

هاميلتون "امتلك الوتيرة لتحدي فيرستابن" خلال سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون "امتلك الوتيرة لتحدي فيرستابن" خلال سباق هولندا هاميلتون "امتلك الوتيرة لتحدي فيرستابن" خلال سباق هولندا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023 مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

وولف ينتقد بشدة الاستراتيجية "الكارثية" لفريق مرسيدس في سباق هولندا

وولف ينتقد بشدة الاستراتيجية "الكارثية" لفريق مرسيدس في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

وولف ينتقد بشدة الاستراتيجية "الكارثية" لفريق مرسيدس في سباق هولندا وولف ينتقد بشدة الاستراتيجية "الكارثية" لفريق مرسيدس في سباق هولندا

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار

ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك