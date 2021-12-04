الأمير عبدالعزيز يقود سيارة ويليامز "اف.دبليو07" الأسطوريّة على حلبة كورنيش جدّة

على هامش جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى الأولى للفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع، جلس سموّ الأمير خلف مقود السيارة الأسطوريّة التي تعود لموسم 1979.

ولا يُعدّ سموّ الأمير غريبًا عن عالم السباقات بالنظر إلى تاريخه الحافل في عالم سباقات السرعة، إذ كان أوّل من حقّق لقب تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط في 2010، وأتبعه بلقبٍ آخر في 2012.

كما شارك في العديد من سباقات التحمّل الطويلة، وأحرز لقب سباق دبي 24 ساعة في نسخة 2015 وشارك في العديد من المناسبات في سباق لومان 24 ساعة.

وقال سموّ الأمير بعد طلعته على السيارة: "هذا شعورٌ لا يُوصف، هذه طبعًا حقبة من الزمن في رياضة السيارات، وهناك اختلافٌ كبيرٌ بينها وبين سيارات هذه الأيّام".

وأضاف: "لكنّ شعور قيادة سيارة فورمولا واحد على حلبة بلدك شعورٌ لا يُوصف بكلّ صراحة".

وأكمل: "الحمد لله أنّنا تمكّنا من جلب الفورمولا واحد من خلال دعم قيادتنا، وبجهود الجميع، وأن أحظى بشعور قيادة هذه السيارة اليوم شعورٌ لا يُوصف، الحمد لله".

وتُعدّ سيارة "اف.دبليو07" أسطوريّة بالنظر إلى أنّها مثّلت السيارة الأولى لفريق ويليامز بتصميم المؤثّرات الأرضيّة، ومثّلت الأساس للنسخ الثلاث الأخرى التالية عنها في موسمَي 1980 و1981 والتي حقّقت اللقب مع ألان جونز في 1980 ولقبَين للصانعين في 1980 و1981.

وجاءت تلك السيارة التنافسيّة على إثر معاناة فريق ويليامز على الصعيد المالي في الأعوام السابقة، ليدخل الفريق في شراكة مع طيران السعوديّة آنذاك وتتزيّن السيارة بألوانها وهو ما ساعد الفريق على قلب تأخّره وبناء سيارة تنافسيّة وضعته على سكّة الانتصارات والبطولات.

وتتزامن هذه الطلعة على سيارة ويليامز مع النعي المتواصل للراحل فرانك ويليامز مؤسّس الفريق الذي توفي الأحد الماضي.