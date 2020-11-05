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الأمير خالد: نعيش أحلامًا لم نتوقّع تحقيقها بهذه السرعة عبر استضافة الفورمولا واحد

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الأمير خالد: نعيش أحلامًا لم نتوقّع تحقيقها بهذه السرعة عبر استضافة الفورمولا واحد

قال سموّ الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتّحاد السعوديّ للسيارات والدرّاجات الناريّة أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تعيش أحلامًا لو تتوقّع تحقيقها بهذه السرعة عبر استضافة جائزة السعوديّة الكبرى للفورمولا واحد في 2021.

ضمن حدثٍ مثير على الساحل الغربيّ في جدّة، أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة استضافتها لبطولة العالم للفورمولا واحد في العام المقبل من خلال سباقٍ سيُقام في شوارع جدّة.

وكانت المملكة تعمل منذ فترة على خطط لاستضافة الفورمولا واحد، وذلك عبر العمل على إنشاء حلبة عالميّة في منطقة القيديّة، لكنّ هذه الخطط تسارعت مؤخّرًا عبر حلبة شوارع في جدّة ستشهد استضافة الفورمولا واحد العام المقبل.

وقال الأمير خالد حيال ذلك: "نعيش أحلامًا لم نكن نتوقّع أن تتحقّق بهذه السرعة في بلدنا الغالي".

وأضاف: "خلال آخر سنتين، حدثت الكثير من التطوّرات التي أسعدتنا ونفتخر بأن نكون مواكبين لهذا التطوّر وجزء منه".

ثمّ تابع: "بدأ ذلك باستضافة الفورمولا إي، ومن ثمّ أقوى وأشهر رالي وهو رالي داكار. نستضيف الآن أشهر السباقات العالميّة وهو سباق الفورمولا واحد".

وأكمل: "نحن كسعوديين نحبّ الرياضة بشكلٍ عام، خاصة عالم السباقات، كنّا نشاهد هذه الرياضات خارج المملكة إمّا من خلال السفر أو عبر شاشات التلفاز".

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وأكّد الأمير خالد على أنّ كلّ أطراف المملكة متّحدة وتعمل على ضمان إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بأبهى حلّة، خاصة في ظلّ استفادة الاتّحاد من الخبرة السابقة في استضافة الفورمولا إي ورالي داكار.

وقال حيال ذلك: "تملك المملكة كلّ المقوّمات لاستضافة مثل هذه الأحداث، هذا حدثٌ مهمٌ وهو استكمال لكلّ ما حقّقناه حتّى الآن".

ثمّ تابع: "لا توجد الكثير من التحديات والصعوبات والحمد لله، بفضل دعم وزير الرياضة الشيخ عبد العزيز بن تركي الفيصل، قدّم لنا الجميع في وزارة الرياضة كلّ الدعم والخبرات وهو ما يُساعدنا".

وأكمل: "نحن في وضعٍ أفضل وبخبرة أكبر بعد استضافة الفورمولا إي، ورالي داكار وتعلّمنا منهما الكثير، نحن جاهزون لمواجهة كلّ التحديات والمتطلّبات لاستضافة الفورمولا واحد في المملكة العربيّة بطريقة تعكس قدرات المملكة وشعبها".

وواصل شرحه بالقول: "لدينا سنة كاملة حتّى نوفمبر 2021، لكنّنا نظّمنا سباقات في مدّة أقلّ من هذه، هذه المنطقة من أجمل الأماكن في المملكة، وسيكون السباق رائعًا".

واختتم: "تتظافر جميع الأطراف والقطاعات من أجل ضمان نجاح هذا الحدث، والحكومة كاملة وعلى رأسها سموّ وليّ العهد الذي يُتابع أدقّ التفاصيل والتوجيهات".

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