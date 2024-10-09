الأمطار تعيق اختبارات إطارات بيريللي مع ريد بُل ومكلارين

تواصلت اختبارات بيريللي لإطارات مواسم 2025 و2026 للفورمولا 1 ضمن ظروف جوية صعبة.

وكانت الاختبارات التي جرت الأسبوع الماضي في مانيي كور قد توقفت كذلك بسبب الظروف الجوية السيئة خلال كلا اليومين، واليوم تأثرت الاختبارات في موجيلو بالأمطار.

وبدأت الأمطار منذ الصباح الباكر، ومع وجود ضباب كثيف حول الحلبة، لم تتمكن طائرات الهليكوبتر من الإقلاع، مما جعل من المستحيل للسيارات الخروج للحلبة طوال اليوم تقريباً.

تجارب إطارات بيريللي في موجيلو الصورة من قبل: بيريللي

وتم تقسيم الجدول الزمني إلى قسمين، حيث كان فريق ريد بُل يختبر أحدث نسخة من نوعيات إطارات 2025 مع ليام لاوسون.

أما مكلارين، فقد كانت تختبر نماذج إطارات جديدة لموسم 2026 مع لاندو نوريس. وتم تصميم هذه النماذج الجديدة كإطارات أضيق بأقطار خارجية أصغر في كلا المحورين الأمامي والخلفي، مع الحفاظ على قطر العجلة الحالي البالغ 18 بوصة.

وستستمر الاختبارات غداً في حال سمحت الظروف الجوية بذلك. وسيتابع فريقا ريد بُل ومكلارين العمل مع نفس السائقين، بينما سيشارك فريق فيراري ضمن اختبارات إطارات موسم 2025 مع شارل لوكلير.