الأمطار تعيق اختبارات إطارات بيريللي مع ريد بُل ومكلارين
بسبب الأمطار الغزيرة والضباب، تم إلغاء اختبار نماذج الإطارات لموسمي 2025 و2026، الذي كان من المقرر إجراؤه في حلبة موجيلو اليوم.
تواصلت اختبارات بيريللي لإطارات مواسم 2025 و2026 للفورمولا 1 ضمن ظروف جوية صعبة.
وكانت الاختبارات التي جرت الأسبوع الماضي في مانيي كور قد توقفت كذلك بسبب الظروف الجوية السيئة خلال كلا اليومين، واليوم تأثرت الاختبارات في موجيلو بالأمطار.
وبدأت الأمطار منذ الصباح الباكر، ومع وجود ضباب كثيف حول الحلبة، لم تتمكن طائرات الهليكوبتر من الإقلاع، مما جعل من المستحيل للسيارات الخروج للحلبة طوال اليوم تقريباً.
تجارب إطارات بيريللي في موجيلو
الصورة من قبل: بيريللي
وتم تقسيم الجدول الزمني إلى قسمين، حيث كان فريق ريد بُل يختبر أحدث نسخة من نوعيات إطارات 2025 مع ليام لاوسون.
أما مكلارين، فقد كانت تختبر نماذج إطارات جديدة لموسم 2026 مع لاندو نوريس. وتم تصميم هذه النماذج الجديدة كإطارات أضيق بأقطار خارجية أصغر في كلا المحورين الأمامي والخلفي، مع الحفاظ على قطر العجلة الحالي البالغ 18 بوصة.
وستستمر الاختبارات غداً في حال سمحت الظروف الجوية بذلك. وسيتابع فريقا ريد بُل ومكلارين العمل مع نفس السائقين، بينما سيشارك فريق فيراري ضمن اختبارات إطارات موسم 2025 مع شارل لوكلير.
تجارب إطارات بيريللي في موجيلو
الصورة من قبل: بيريللي
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس: منافسة فيرستابن هي الأصعب على الإطلاق
نوريس: لقد انتصرت في معركتي أمام فيرستابن في النمسا رغم عدم فوزي بالسباق
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
"فيم" تعلن تجميد محركات الموتو جي بي لمدة عامين اعتبارًا من 2025
دوكاتي تقرّر تجميد تطوير درّاجتها "جي بي 24" لهذا الموسم
نيوي قلق بشأن قوانين 2026: "قد يتراجع مستوى المتعة للمشاهدين"
مقابلة خاصة مع كولابينتو: "كنت أتوقع أن أكون سريعاً"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات