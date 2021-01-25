الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
268 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
283 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
296 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
311 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
320 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / تحليل

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

المشاركات
التعليقات
الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

أكّدت الفورمولا واحد روزنامتها لموسم 2021، لكن بشكلٍ مماثلٍ للعام الماضي فإنّ هناك ضبابيّة حول الإقدام على المزيد من التأجيلات أو إلغاء بعض السباقات في المستقبل. تبقى البطولة بشكلٍ عام تحت رحمة تقدّم لقاح كورونا حول العالم، لكن على عكس 2020، فإنّ البطولة تضمن على الأقلّ إقامة موسمٍ كامل.

لا تزال الضبابيّة المحيطة بمدى تطوّر الوضع الوبائيّ حول العالم في الأشهر القليلة المقبلة واسعة النطاق. وبالتأكيد لا تُعدّ الفورمولا واحد في منأى عن ذلك.

وبالرغم من أنّ العالم يملك المزيد من الخبرة الآن بخصوص كيفيّة انتشار الفيروس والعلاج منه بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع العام الماضي، فإنّ عودتنا إلى الحياة الطبيعيّة لا تزال بعيدة بعض الشيء في ظلّ ظهور سلالات جديدة من الفيروس مؤخّرًا وبطء عمليّة التلقيح.

يُظهر الوضع الصعب المحيط بدورة أستراليا المفتوحة للتنس، مع عزل أكثر من 70 لاعبًا ضمن غرفهم في الفندق لـ 14 يومًا في ظلّ تطبيقٍ صارم للبروتوكولات الصحيّة على إثر وجود حالات إيجابيّة بين الرحلات الجويّة القادمة إلى ملبورن، مدى هشاشة الوضع حتّى الآن. لهذا السبب لم يكن من المفاجئ موافقة القائمين على المدينة الأستراليّة على تأجيل الجولة الافتتاحيّة لموسم الفورمولا واحد هذا العام.

بالنظر إلى حالة الإقفال في معظم الدول الأوروبيّة، إلى جانب المخاوف المتصاعدة إزاء تسارع وتيرة العدوى بالسلالات الجديدة، فإنّ إنفاق ملايين الدولارات من أجل تجهيز حلبة ألبرت بارك لسباق مارس كان أمرًا جنونيًا. إذ أنّ تكرار سيناريو العام الماضي الذي أُلغيت فيه الجولة صباح الجمعة قبل بداية التجارب الحرّة الأولى بساعة ونصف ليس بالأمر المرحّب به.

لكنّ التغييرات المنجرّة عن ذلك في بداية الموسم – حيث أصبحت البحرين الجولة الافتتاحيّة ومحلّ إقامة التجارب الشتويّة كذلك، إلى جانب خسارة الصين لموقعها المبكّر – أدّت إلى طرح بعض الأسئلة حيال بقيّة الروزنامة ومدى واقعيّة إكمالها.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

كانت هناك بعض التكهّنات بشأن مصير عددٍ من سباقات الشوارع، وذلك في ظلّ إشارة بعض وسائل الإعلام إلى أنّ جميع حلبات الشوارع سيتمّ التخلّي عنها من هذه الروزنامة بسبب مخاوف الوباء المتواصلة. كان ذلك يعني التأثير على كلٍ من موناكو، وباكو، وسنغافورة وأستراليا.

لكنّ الفورمولا واحد سارعت لتفنيد كلّ ذلك، بالرغم من عدم ضمان الروزنامة الحاليّة الآن.

وقال متحدّثٌ باسم الفورمولا واحد: "حدّدنا تفاصيل روزنامة 2021 المعدّلة ولا توجد تعديلات أخرى. الإشارة إلى أنّ سباقات الشوارع لن تُقام خاطئة بالكامل".

في الحقيقة تحافظ الفورمولا واحد على تواصلٍ مستمرٍ مع مروّجي السباقات لمتابعة تطوّر الوضع، ويبدو أنّه وحتّى الأسبوع المنقضي فإنّ جميع المستضيفين واثقون من إقامة السباقات. قد تبدو ثقةٌ كهذه غير منطقيّة في مواجهة الواقع الذي يشهده العالم من إقفالٍ حتى مارس المقبل، إلى جانب القيود الصارمة التي ستلي ذلك خلال الأشهر الأخرى، لكن هناك عاملٌ آخر في ترسانة الفورمولا واحد من شأنه مجابهة جميع التشكيكات والتكهّنات الآن.

ويتمثّل ذلك في تواجد الفورمولا واحد ضمن وضعٍ مماثلٍ في السابق وقدرتها على تقديم موسمٍ كامل في 2020.

بعد مواجهتها للحقيقة الصادمة في أستراليا العام الماضي، عندما كانت غير متحضّرة على الإطلاق للطبيعة سريعة التغيّر للوضع الوبائي، قلبت البطولة الوضع بالكامل وبشكلٍ لافتٍ من أجل تحضير مخطّطٍ لكيفيّة تعامل رياضة دوليّة ومواصلة إقامة جولاتها وسط جائحة كهذه. عملت البروتوكولات التي وضعتها الفورمولا واحد و"فيا" بشكلٍ مذهل، وسمحت إقامة السباقات بين النمسا وأبوظبي بوضع الأسس التي تحتاجها البطولة لإقامة موسمٍ كامل من دون إلغاء أو تعديلات إضافيّة.

بالطبع كانت هناك بعض المصاعب في الأثناء، خاصة في ظلّ التفشّي الممكن الذي جاء نتيجة المترجم الروسي الذي عمل مع الفرق في سوتشي، لكنّ كلّ شيء بقي تحت السيطرة. كان تطبيق التدابير صارمًا ضمن جائزة أبوظبي الكبرى عندما عملت الفورمولا واحد مع السلطات المحليّة على تقديم "محيطٍ حيوي" لعزل كامل الطاقم المسافر حول العالم.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ هكذا قيودٍ بدت مفرطة للغاية، فإنّ حقيقة نجاح فكرة المحيط الحيويّ وسماحها بإقامة حدثٍ من دون أيّة عوائق مهمّة جدًا وتمنح الفورمولا واحد الثقة حيال قدرتها على تكرار ذلك في أيّ مكان.

بالعودة إلى بداية الربيع الماضي، كان الكثيرون يشكّكون في قدرة الفورمولا واحد على إقامة سباقٍ واحد أصلًا بسبب قيود السفر حول العالم. وبدا أنّ الأمل الوحيد لإقامة أيّة سباقات في العام الماضي سيكون في سيلفرستون من أجل استضافة الكثير من الجولات على حلبتها، بل وربّما كانت الفرق البريطانيّة فقط هي التي ستُشارك. أمّا الآن فإنّ الحقيقة هي قدرة البطولة بالتأكيد على إقامة موسمٍ كامل.

حدّدت الفورمولا واحد عدّة سباقات التزمت بها، ما يعني أنّه لا شكّ في إقامة السباقات الأولى من الموسم في البحرين، وإيمولا، وبورتيماو (التي لم يتمّ تأكيدها بعد) وبرشلونة. أمّا السباقات التالية في موناكو، وباكو ومونتريال قد تكون أكثر تعقيدًا بالنظر إلى طبيعتها كحلبات شوارع، لكنّ فكرة المحيط الحيويّ الخاصة بالفورمولا واحد أظهرت القدرة على إقامة السباقات من دون مشاكل. يُمكن لجميع هذه الحلبات فرض مناطق إقفال وقيود صارمة من أجل ضمان عدم حدوث اختلاط واحتكاك بين أطقم الفورمولا واحد والمجتمع المحليّ في حال اختاروا اتّباع تلك الفكرة.

ومن ثمّ لدينا سلسلة السباقات التالية الممتدّة بين 27 يونيو/حزيران في فرنسا و26 سبتمبر/أيلول في روسيا التي من المفترض أنّها ستُقام بالنظر إلى نجاح الأحداث الأوروبيّة وسباق روسيا العام الماضي. ومن ثمّ يأتي تحدّي السباقات المُقامة خارج القارة الأوروبيّة ومن المرجّح أن تتغيّر الأمور حينها لكن لا أحد يُمكنه معرفة ذلك في الوقت الحاضر.

انتُقدت فكرة إقامة ثلاث سلاسل من ثلاثة سباقات متتالية في من قبل البعض وذلك بالنظر إلى حجم الجُهد الذي يفرضه ذلك على أطقم الفرق. لكن في حال أرادت الفورمولا واحد ترك بعض المرونة وعدم تمديد الروزنامة كثيرًا، فإنّ ترك بعض الحريّة لإلغاء بعض الأحداث وعدم ترك فراغات في الروزنامة أمرٌ منطقي. من الأفضل وجود سباقات مخطّطٍ لها ومن ثمّ مجالٍ للتغيير أو التأجيل، عوضًا عن عدم وجود أيّ شيء والتسرّع في تقديم أحداثٍ في اللحظات الأخيرة…

فضلًا عن ذلك ففي حال كانت عمليّة توزيع اللقاحات ناجعة وانفتح العالم بحلول الخريف المقبل، فإنّ قلّة سيتذمّرون من قدرة الفورمولا واحد على إقامة أكبر عددٍ ممكن من السباقات "الطبيعيّة". وفي حال تأجيل أو إلغاء بعض السباقات البعيدة مثل اليابان، أو سنغافورة أو البرازيل والمكسيك، فستكون تلك بمثابة عثرة مؤقّتة في طريق الفورمولا واحد وليست بمثابة كارثة.

بالنظر إلى الروزنامة الحاليّة، فإنّ هناك قدرًا كافيًا من السباقات لضمان إقامة الموسم (إلّا في حال ظهور بعض التطوّرات الخطيرة والمفاجئة في الوضع الوبائي).

وبالنسبة للمشجّعين والفرق فإنّ ذلك مصدر ارتياح كبير بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع العام الماضي عندما كان الجميع متخوّفًا من إلغاء الموسم برمّته…

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

المقال السابق

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

حلبة الشوارع في جدّة ستُقدم الإثارة والتجاوزات في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة الشوارع في جدّة ستُقدم الإثارة والتجاوزات في 2021

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

أحدث الأخبار

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

الأكثر شعبية

1
إكستريم إي

إكستريم إي: باتون يشارك بفريقه الخاص مع انطلاقة الموسم الأول من السعودية

2
فورمولا 1

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

3
فورمولا 1

حلبة الشوارع في جدّة ستُقدم الإثارة والتجاوزات في 2021

4
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

5
فورمولا 1

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

50دقيقة

أحدث الأخبار

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

الأمر الوحيد المؤكّد في ضبابيّة روزنامة 2021

فورمولا 1
50د
مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

مكلارين تسعى لتحسين أدائها على السرعات المنخفضة في 2021

فورمولا 1
ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

فورمولا 1
22س
فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فورمولا 1
23-01-2021
تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

فورمولا 1
23-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021 03:08
فورمولا 1
22-01-2021

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1
21-01-2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.