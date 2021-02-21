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فورمولا 1 / تحليل

الأشياء العشرة التي تميّز سيارة مكلارين الجديدة عن سابقتها

في حين أنّ سيارة مكلارين "أم.سي.إل35أم" الجديدة تختلف كثيرًا في داخلها عن سابقتها بسبب وحدة طاقة مرسيدس الجديدة، فإنّ الكثيرين واجهوا صعوبة في تحديد نقاط الاختلاف الكبيرة بينها وبين مقاتلة 2020 من الخارج.

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الأشياء العشرة التي تميّز سيارة مكلارين الجديدة عن سابقتها

لكنّ فحصًا دقيقًا لتفاصيل سيارة الفريق الجديدة يُظهر وجود بعض التعديلات التصميميّة المدهشة التي تأمل مكلارين أن تسمح لها بتقليص الفارق مع ريد بُل ومرسيدس في الأمام.

وسنُسلّط الضوء هنا على 10 نقاطٍ تتميّز بها سيارة "أم.سي.إل35أم" عن سابقتها.

  1. قدّمت مكلارين أنفًا جديدًا في موجيللو الموسم المنقضي لتبتعد نحو المفهوم التصميمي الذي تتبنّاه مرسيدس منذ فترة وتبنّته عدّة فرقٍ أخرى لاحقًا. تُواصل سيارة "أم.سي.إل35أم" الإبقاء على التصميم الجديد، لكنّ الستار أسفله وشفرات التوجيه تمّ تعديلهما من أجل توجيه الهواء بشكلٍ أفضل لبقيّة أجزاء السيارة.
  2. أجرت مكلارين العديد من التعديلات على الألواح الجانبيّة والمحرّف خلال موسم 2020، وكانت العديد من تلك التعديلات حاضرة على تصميم هذا العام. لا تسمح هذه المقارنة من الزاوية العلويّة بإظهار تلك المنطقة بشكلٍ جيّد، لكن من المؤكّد أنّ مكلارين ستجلب المزيد من التعديلات بالوصول إلى السباق الأوّل.
  3. يُظهر الخطّ الأصفر في الصورة مدى نحافة جانبَي سيارة "أم.سي.إل35أم" بالمقارنة مع سيارة العام الماضي. بذلت مكلارين الكثير من الجهود لتنحيف تلك المنطقة من السيارة من أجل تحسين انتقال التيارات الهوائيّة حول القسم الأوسط منها.
  4. لوحدة طاقة مرسيدس-آي.ام.جي "ام12" متطلّبات مختلفة على صعيد التبريد بالمقارنة مع رينو. نتيجة لذلك وإلى جانب إعادة توضيب مشعاعات التبريد والملحقات الأخرى، فإنّ شكل نظام التبريد قد تمّ تعديله. بات لوح الفتحات الهرميّة إلى جانب قمرة القيادة أكبر من السابق، لكنّه يتلاءم مع شكل جانب السيارة الذي ينساب سريعًا الآن إلى الأسفل نحو الأرضيّة.

في الأثناء فإنّ تصميم قضبان الانقلاب وفتحة تغذية الهواء قد تغيّر، حيث أصبحت الفتحة السفليّة – التي كانت كبيرة للإيفاء بمتطلّبات وحدة طاقة رينو – أصغر الآن. وسمح ذلك لمكلارين بتبنّي فتحة مثلّثة في الأعلى.

  1. تمّ تعديل شكل جانب السيارة، بما في ذلك الحدبة قرب منتصف سطحه، من أجل استغلال التصميم المختلف لوحدة الطاقة. من شأن مسألة بسيطة كموقع العادم مثلًا أن يكون لها وقعٌ كبيرٌ على مدى ضيق توضيب غطاء المحرّك.
  2. تصميم الأرضيّة مختلفٌ كثيرًا لموسم 2021 في ظلّ وجود متطلّبات القطع القطريّة ضمن القوانين الجديدة التي تهدف لخفض الارتكازيّة بحوالي 10 بالمئة.
  3. تمّ حظر الفتحات والثقوب والشروخ ضمن الـ 100 ملم الخارجيّة التي أصبحت سمة حاضرة على جميع سيارات الفورمولا واحد منذ 2017. يشمل ذلك الثقوب التي أُحدثت على الأرضيّة في القسم الأماميّ التي تُستخدم لتشكيل هياكل هوائيّة "تختم" حافة الأرضيّة.
  4. سيكون للقطع القطريّ تأثيرٌ دراماتيكيّ على كيفيّة تعامل خبراء الانسيابيّة مع الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار الخلفيّ وتأثيرها على الناشر. ستُجري الفرق تعديلات على حافة الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ للتأثير على تلك الظاهرة ونلاحظ هنا أنّ مكلارين قامت بلفّ حافة الأرضيّة.
  5. منح الجيل السابق من الأرضيّة وقوانينها المصمّمين مساحة لاستغلال تشكيلة من الثقوب والفتحات والشفرات للتأثير على الاضطرابات الهوائيّة حول الإطار الخلفيّ. ونلاحظ أنّها اختفت جميعها الآن.
  6. من أجل ملاءمة وحدة طاقة مرسيدس، قام الفريق بإطالة قاعدة عجلات السيارة قليلًا. سيكون لذلك تأثيرٌ على العديد من جوانب السيارة بما فيها هندسة نظام التعليق والجوانب الانسيابيّة. نعلم جميعًا أنّ قاعدة العجلات الأطول كانت مربحة بالنسبة لمرسيدس في الأعوام الأخيرة، لذا لا سبب يدعو للاعتقاد بأنّ الأمر ذاته لن يحدث مع مكلارين في حال واصلت استخدام زاوية انحناء أماميّ عالية بعض الشيء.

مقارنة بين سيارتَي مكلارين "ام.سي.ال35ام" و"ام.سي.ال35ام"

مقارنة بين سيارتَي مكلارين "ام.سي.ال35ام" و"ام.سي.ال35ام"
1/8

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
2/8

الصورة من قبل: مكلارين

مقارنة بين أنفي سيارة مكلارين ام.سي.آل35

مقارنة بين أنفي سيارة مكلارين ام.سي.آل35
3/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
4/8

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
5/8

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام"
6/8

الصورة من قبل: مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
7/8

الصورة من قبل: مكلارين

دانيال ريكاردو، مكلارين

دانيال ريكاردو، مكلارين
8/8

الصورة من قبل: مكلارين

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