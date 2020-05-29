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الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً

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الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً
29-05-2020

سيتم إغلاق مناقصة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الحصرية الخاصة بأغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً الأسبوع المقبل، حيث سيتم إعلان الجهة الفائزة بدايات شهر يوليو/تموز المقبل.

تأتي هذه المناقصة كأحدث الإجراءات التي تتخذها البطولة بهدف الحدّ من النفقات مع القوانين التقنية الجديدة، كما أنها المناقصة الوحيدة التي لا تزال مفتوحة أمام الجهات الراغبة بالمشاركة.

وبالإضافة إلى أنها تعتبر إحدى وسائل الحدّ من النفقات، فإنها تمنح "فيا" نظرة أكثر تفصيلاً على كيفية تعامل الفرق مع الإطارات.

وكان الهيكل الإداري للبطولة يتجه سابقاً إلى منع تلك الأغطية (البطانيات الحرارية) بشكل كامل حالما يتم اعتماد الإطارات الجديدة بقياس 18 إنشاً، لكن وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إقرار الإبقاء عليها لفترة انتقالية قُدرت لاحقاً بعامين.

حيث قال ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي حيال قرار الإبقاء على الأغطية: "عندما ناقشنا المسألة، لا أذكر أننا واجهنا أية اعتراضات".

وأكمل: "كانت النقاشات شفافة وواضحة للغاية مع تحليل الإيجابيات والسلبيات لهذا القرار، واتفقنا على أنه مفيد للرياضة، مع هذه الفترة الانتقالية".

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ويبدأ عقد التزويد الحصري للفرق بأغطية الإطارات مع موسم 2021، لكن ومع تأجيل تطبيق القوانين التقنية الجديدة عاماً آخر، فإن العقد بات يشمل موسمي 2022 و2023.

وتمتلك "فيا" حق تمديد استعمال تلك الأغطية، لكن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يُتخذ قبل نهاية عام 2022.

يشار إلى أن موعد المناقصة ينتهي بداية شهر يونيو، حيث يتوجب على الجهة الفائزة بها اتباع قوانين ومعايير دقيقة لتصنيع الأغطية وتقديم عينات منها بحلول موعد تجارب ما بعد جائزة أبوظبي الكبرى لإطارات 18 إنشاً نهاية موسم 2021. 

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