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الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق سيلفرستون

بعد 945 يومًا منذ آخر انتصاراته في الفورمولا 1، عاد لويس هاميلتون ليؤكد أنه ما يزال حاضرًا وسجل الفوز على أرضه في سيلفرستون محطمًا بعض الأرقام القياسية على إثر ذلك.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

الأرقام القياسية ليست غريبة على بطل العالم السباعي، حيث أن فوزًا واحدًا فقط بعد عامين ونصف تقريبًا من الغياب كان كافيًا ليكسر المزيد من الأرقام القياسية.

نجح هاميلتون بأن يكون السائق الوحيد في التاريخ الذي يسجل 9 انتصارات على حلبة واحدة، متجاوزًا الرقم 8 الذي تشاركه مع مايكل شوماخر.

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وهنا نستعرض معكم بعضًا من الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق موطنه في سيلفرستون:

الرقم القياسي الرقم القياسي الجديد الرقم القياسي السابق
أكبر عدد انتصارات في الفورمولا 1 104 103 - رقمه الشخصي السابق
أكبر عدد انتصارات بجائزة الموطن 9 8 -  بالتشارك مع مايكل شوماخر
أكبر عدد انتصارات في جائزة واحدة 9 8 - بالتشارك مع مايكل شوماخر
أكبر عدد انتصارات على حلبة واحدة 9 8 - بالتشارك مع مايكل شوماخر
أكبر عدد مواسم بفوز واحد على الأقل في كل منها 16 15 - بالتشارك مع مايكل شوماخر
أطول فترة بين أول وآخر فوز حتى الآن 17 عامًا و27 يومًا 15 عامًا و 6 أشهر و28 يومًا - كيمي رايكونن
أكبر عدد انتصارات مع نفس الفريق 83 82 - رقمه الشخصي السابق
أكبر عدد انتصارات مع نفس صانع المحركات 83 82 - رقمه الشخصي السابق
أكبر عدد منصات تتويج 199 198 - رقمه الشخصي السابق
أكبر عدد منصات تتويج مع فريق واحد 150 149 - رقمه الشخصي السابق
أكبر عدد منصات تتويج متتالية في جائزة الموطن 12 11 - رقمه الشخصي السابق
أول سائق في التاريخ يحرز الفوز بعد الجائزة رقم 300 في مسيرته    
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