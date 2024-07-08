الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق سيلفرستون

الأرقام القياسية ليست غريبة على بطل العالم السباعي، حيث أن فوزًا واحدًا فقط بعد عامين ونصف تقريبًا من الغياب كان كافيًا ليكسر المزيد من الأرقام القياسية.

نجح هاميلتون بأن يكون السائق الوحيد في التاريخ الذي يسجل 9 انتصارات على حلبة واحدة، متجاوزًا الرقم 8 الذي تشاركه مع مايكل شوماخر.

وهنا نستعرض معكم بعضًا من الأرقام القياسية التي كسرها هاميلتون عبر فوزه بسباق موطنه في سيلفرستون: