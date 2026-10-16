فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

الأرقام القياسية التي سيحطمها كيمي أنتونيللي إذا تُوّج بلقب الفورمولا 1 في أوستن

سيجعل التتويج أنتونيللي أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة، وينهي انتظار إيطاليا الذي استمر 73 عامًا منذ إنجاز ألبرتو أسكاري.

منشور: 16-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

إذا تُوّج كيمي أنتونيللي بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر، فسيحطم الرقم القياسي الذي يحمله سيباستيان فيتيل بوصفه أصغر بطل للعالم في تاريخ البطولة. كما سينهي انتظار إيطاليا الذي امتد 73 عامًا منذ آخر تتويج لأحد سائقيها باللقب. وسيحقق أنتونيللي هذين الإنجازين خلال موسمه الثاني فقط في البطولة، وهو في العشرين من عمره.

وفيما يلي جميع الأرقام القياسية التي قد يحطمها السائق الإيطالي إذا حسم اللقب على حلبة الأمريكيتين.

ما الذي يحتاج إليه أنتونيللي في أوستن؟

يتصدر السائق الإيطالي الترتيب حاليًا برصيد 340 نقطة، متقدمًا على زميله في مرسيدس جورج راسل، الذي يملك 238 نقطة، ولويس هاميلتون سائق فيراري، صاحب الـ 229 نقطة.

ولا تزال المنافسة على اللقب قائمة من الناحية الحسابية، مع بقاء 150 نقطة متاحة، لكن أنتونيللي يستطيع حسم البطولة في حلبة الأمريكيتين إذا سارت الأمور في صالحه.

ويحتاج أنتونيللي إلى الفوز بالسباق، مع إنهاء راسل المنافسة في المركز التاسع أو أسوأ، وهاميلتون في المركز الخامس أو أسوأ، ليضمن تقدمًا لا يمكن تعويضه في صدارة الترتيب.

ومع احتمال تعرض راسل لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق بسبب وحدة الطاقة، ليس في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بل على الأرجح في لاس فيغاس، فإن هذا السيناريو يظل ممكنًا، وإن كان غير مرجح.

سيباستيان فيتيل، ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ما الأرقام القياسية التي سيحطمها، وما الإنجازات التي لن يحققها؟

سيبلغ أنتونيللي 20 عامًا و61 يومًا عند إقامة سباق أوستن، وبذلك سيتفوق على الرقم القياسي لفيتيل بفارق يتجاوز ثلاث سنوات. وكان السائق الألماني قد أحرز لقبه العالمي الأول في أبوظبي عام 2010، عندما كان يبلغ 23 عامًا و134 يومًا.

كما سيصبح أنتونيللي أول سائق مولود في الألفية الجديدة يتوّج بلقب البطولة، إذ إن لاندو نوريس، بطل العالم الأخير، وُلد عام 1999.

وسيكون أنتونيللي أيضًا أول بطل إيطالي منذ ألبرتو أسكاري، الذي تُوّج باللقب قبل 73 عامًا. وسيصبح ثالث سائق إيطالي فقط يفوز ببطولة العالم للفورمولا 1، بعد نينو فارينا عام 1950، وأسـكاري في عامي 1952 و1953.

وسيكون كذلك أول بطل إيطالي يحقق اللقب من دون القيادة لصالح فريق إيطالي.

وسيصل رصيده إلى تسعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى إذا فاز في أوستن، ليصبح على بُعد أربعة انتصارات من الرقم القياسي الإيطالي الذي يحمله أسكاري برصيد 13 فوزًا.

لكن أنتونيللي لن يكون أول سائق يتوّج بلقب العالم خلال موسمه الثاني في البطولة، إذ سبق أن حقق لويس هاميلتون ذلك في عام 2008، وجاك فيلنوف في عام 1997. أما فارينا، فقد أحرز اللقب في موسمه الأول عام 1950.

وحقق أنتونيللي بالفعل عددًا من الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي. فقد أصبح أصغر سائق يحقق البول بوزيشن، بعدما انتزع الرقم القياسي السابق من فيتيل خلال جائزة الصين الكبرى.

كما أصبح أصغر متصدر لترتيب بطولة العالم، عندما اعتلى القمة خلال جائزة اليابان الكبرى بعمر 19 عامًا و216 يومًا.

وعندما فاز في مونزا، أصبح أول سائق إيطالي يحقق الانتصار على الحلبة منذ ستة عقود.

ورغم احتمال فقدانه رقمه القياسي بوصفه أصغر بطل للعالم، أعرب فيتيل عن سعادته بما يحققه السائق الإيطالي، قائلًا: "سأكون سعيدًا جدًا من أجله. لقد قدم موسمًا مذهلًا، وكما تقول العبارة الشهيرة، فإن الأرقام القياسية وُجدت لتُحطّم. لا يزال أمامه الكثير من السنوات لتحقيق المزيد".

وأضاف: "أنا أحب هذه الرياضة، ولذلك فإن متابعة ما يحدث بصفتي مشجعًا أمر مثير للغاية. أتمنى أن يعود الآخرون إلى المنافسة بقوة أكبر، لكنني أشعر بالسعادة من أجلهم، لأنني أعرف حجم العمل المطلوب لتحقيق مثل هذه الإنجازات. وأيًا كان السائق الذي سيفوز، فسيكون مستحقًا للقب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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