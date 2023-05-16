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الأرصاد الجوية تُنذر بظروف جوية سيئة في إيمولا

تواجه جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد خطر ظروف جوية سيئة وفق الأرصاد الجوية المحلية.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تواجه إيطاليا موجات من الظروف الجوية السيئة هذا الشهر، تسببت بعواصف وفيضانات، ولا يبدو أن الوضع سيتحسن هذا الأسبوع.

وازدادت الأمور سوءاً حين أصدر قسم الدفاع المدني يوم الاثنين إنذاراً أحمر يتعلق بالظروف الجوية في منطقة إيميليا رومانيا، وهي المنطقة التي تتواجد فيها حلبة الفورمولا واحد.

وهذا الإنذار يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، مع تحذيرات برياح شديدة وهطولات مطرية وعواصف رعدية، ما يصعّد من مخاطر الفيضانات الأمر الذي يهدد البنية التحتية وقد تحدث انزلاقات في التربة كذلك.

وحذرت السلطات المحلية من هطولات مطرية كبيرة كذلك تتصاعد حتى نهاية يوم الأربعاء.

ومع ازدياد مخاطر الفيضانات والتحذيرات الوطنية، فإن المسؤولين المحليين قاموا بإغلاق المدارس وكذلك الطرقات المعرضة للخطر. كما تم توجيه المواطنين بالتقليل من السفر قدر الإمكان.

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وهذا الوضع الصعب يعني إمكانية تأثر سباق الفورمولا واحد سواء لناحية الجمهور على الحلبة أو حتى سير المنافسات بحد ذاتها.

وبينما تزايد القلق من أن ذلك قد يعني إلغاء الجائزة، لكن أشارت مصادر في الفورمولا واحد إلى أن ذلك لن يحصل. حيث ما زالت مخططات سفر الفرق قائمة.

بينما تم اعتماد بروتوكولات للتأقلم مع الظروف الجوية القاسية، حيث يعمل منظمو الحدث على ضمان عمل المنشآت بأفضل ما يمكن.

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