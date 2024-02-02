اكتمال انتقال هاميلتون الصادم إلى فيراري في 2025 ومرسيدس تؤكد خروجه
أكدت فيراري أن لويس هاميلتون سينضم إلى صفوفها في الفورمولا واحد بدءاً من 2025، وذلك بعد خروج بطل العالم سبع مرات من صفوف مرسيدس بنهاية موسم 2024.
جدد هاميلتون عقده لموسمين مع مرسيدس ليشمل موسمي 2024 و2025، لكنه سينضم إلى فيراري حالما ينتهي موسم 2024، ليزامل شارل لوكلير ضمن صفوف القلعة الحمراء.
وتعني خطوة انتقال هاميلتون أن كارلوس ساينز سيبحث عن فريق آخر في 2025 بعد انتهاء عقده، بعد أن تم تجديد عقد لوكلير لعدة مواسم.
وأكدت فيراري هذه الخطوة بالفعل ببيان قصير صدر عنها، ومن ثم تلاه بيان من مرسيدس
حيث جاء في البيان "يسرّ سكوديريا فيراري الإعلان أن لويس هاميلتون سينضم إلى الفريق في 2025 بعقد لعدة سنوات".
وستضع هذه الخطوة حداً لمسيرة امتدت 12 عاماً مع مرسيدس، حيث انضم هاميلتون إلى السهام الفضية في 2013 بخطوة مفاجئة كهذه حين ترك صفوف مكلارين، الفريق الذي منحه أولى ألقابه في 2007.
وحملت تلك الخطوة نجاحات هائلة لـ هاميلتون، حيث هيمنت مرسيدس على حقبة المحركات الهجينة بدءاً من 2024. ليجمع هاميلتون ستة ألقاب إضافية في سبعة مواسم، حيث خسر لقباً واحداً لصالح زميله نيكو روزبرغ في 2016.
وأحرز هاميلتون 82 انتصاراً من أصل انتصاراته الـ 103 مع مرسيدس و78 من أصل 104 أقطاب انطلاق أولى مع السهام الفضية، ليصبح إحصائياً أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ.
لكن، تعرض عرش هاميلتون للتهديد ومن ثم الخسارة من قبل ماكس فيرستابن في موسم 2021 الذي انتهى بشكل مثير للجدل في جائزة أبوظبي الكبرى، حين خسر البريطاني اللقب لصالح فيرستابن.
ومن ثم بدأت بعدها حقبة المؤثرات الأرضية الحالية والتي لم ينجح خلالها هاميلتون بتحقيق الفوز بأي سباق.
تصوير: صور موتورسبورت
لويس هاميلتون، مرسيدس
وبعمر 39 عاماً، قرر هاميلتون تغيير طريق مسيرته المهنية والعودة للعمل مع فريدريك فاسور مدير الفريق، الذي حقق معه النجاحات سابقاً في "جي بي 2" حين كان مديراً لفريق آرت.
وصول هاميلتون يُنهي تواجد ساينز مع فيراري الذي امتدّ أربعة مواسم، والذي حقق فوزين له مع الفريق.
صاحب الـ 29 عاماً أحرز 5 أقطاب انطلاق أولى و16 منصة تتويج للفريق بعد فترة سابقة أمضاها مع مكلارين، رينو وتورو روسو.
وبعد فترة قصيرة من إعلان انتقال هاميلتون، أصدر ساينز بياناً قصيراً على قنوات التواصل الاجتماعي، أكد خروجه من فيراري.
تصوير: صور موتورسبورت
كارلوس ساينز، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
قال فيه "بعد أخبار اليوم، سينتهي العمل بيني وبين سكوديريا فيراري بنهاية موسم 2024".
وأكمل "ما زال أمامنا موسم طويل، وكالعادة سأقدم أقصى ما بوسعي لمصلحة الفريق والتيفوزي حول العالم".
وأضاف "سيتم الإعلان عن مستقبلي في الوقت المناسب".
وجاء رحيل هاميلتون عن صفوف مرسيدس كضربة موجعة للفريق. ومثل ساينز، فإن أليكسندر ألبون سائق ويليامز، إستيبان أوكون سائق آلبين، قد يكونان من بين السائقين المرشحين للقيادة مع السهام الفضية إلى جانب جورج راسل.
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