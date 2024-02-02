اشترك
فورمولا 1
أخبار

اكتمال انتقال هاميلتون الصادم إلى فيراري في 2025 ومرسيدس تؤكد خروجه

أكدت فيراري أن لويس هاميلتون سينضم إلى صفوفها في الفورمولا واحد بدءاً من 2025، وذلك بعد خروج بطل العالم سبع مرات من صفوف مرسيدس بنهاية موسم 2024.

Updated
ويس هاميلتون، مرسيدس مع فريدريك فاسور مدير فريق فيراري

جدد هاميلتون عقده لموسمين مع مرسيدس ليشمل موسمي 2024 و2025، لكنه سينضم إلى فيراري حالما ينتهي موسم 2024، ليزامل شارل لوكلير ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وتعني خطوة انتقال هاميلتون أن كارلوس ساينز سيبحث عن فريق آخر في 2025 بعد انتهاء عقده، بعد أن تم تجديد عقد لوكلير لعدة مواسم.

وأكدت فيراري هذه الخطوة بالفعل ببيان قصير صدر عنها، ومن ثم تلاه بيان من مرسيدس

حيث جاء في البيان "يسرّ سكوديريا فيراري الإعلان أن لويس هاميلتون سينضم إلى الفريق في 2025 بعقد لعدة سنوات".

وستضع هذه الخطوة حداً لمسيرة امتدت 12 عاماً مع مرسيدس، حيث انضم هاميلتون إلى السهام الفضية في 2013 بخطوة مفاجئة كهذه حين ترك صفوف مكلارين، الفريق الذي منحه أولى ألقابه في 2007.

وحملت تلك الخطوة نجاحات هائلة لـ هاميلتون، حيث هيمنت مرسيدس على حقبة المحركات الهجينة بدءاً من 2024. ليجمع هاميلتون ستة ألقاب إضافية في سبعة مواسم، حيث خسر لقباً واحداً لصالح زميله نيكو روزبرغ في 2016.

وأحرز هاميلتون 82 انتصاراً من أصل انتصاراته الـ 103 مع مرسيدس و78 من أصل 104 أقطاب انطلاق أولى مع السهام الفضية، ليصبح إحصائياً أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ.

لكن، تعرض عرش هاميلتون للتهديد ومن ثم الخسارة من قبل ماكس فيرستابن في موسم 2021 الذي انتهى بشكل مثير للجدل في جائزة أبوظبي الكبرى، حين خسر البريطاني اللقب لصالح فيرستابن.

ومن ثم بدأت بعدها حقبة المؤثرات الأرضية الحالية والتي لم ينجح خلالها هاميلتون بتحقيق الفوز بأي سباق.

اقرأ أيضاً:
لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

لويس هاميلتون، مرسيدس

وبعمر 39 عاماً، قرر هاميلتون تغيير طريق مسيرته المهنية والعودة للعمل مع فريدريك فاسور مدير الفريق، الذي حقق معه النجاحات سابقاً في "جي بي 2" حين كان مديراً لفريق آرت.

وصول هاميلتون يُنهي تواجد ساينز مع فيراري الذي امتدّ أربعة مواسم، والذي حقق فوزين له مع الفريق.

صاحب الـ 29 عاماً أحرز 5 أقطاب انطلاق أولى و16 منصة تتويج للفريق بعد فترة سابقة أمضاها مع مكلارين، رينو وتورو روسو.

وبعد فترة قصيرة من إعلان انتقال هاميلتون، أصدر ساينز بياناً قصيراً على قنوات التواصل الاجتماعي، أكد خروجه من فيراري.

كارلوس ساينز، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

قال فيه "بعد أخبار اليوم، سينتهي العمل بيني وبين سكوديريا فيراري بنهاية موسم 2024".

وأكمل "ما زال أمامنا موسم طويل، وكالعادة سأقدم أقصى ما بوسعي لمصلحة الفريق والتيفوزي حول العالم".

وأضاف "سيتم الإعلان عن مستقبلي في الوقت المناسب".

وجاء رحيل هاميلتون عن صفوف مرسيدس كضربة موجعة للفريق. ومثل ساينز، فإن أليكسندر ألبون سائق ويليامز، إستيبان أوكون سائق آلبين، قد يكونان من بين السائقين المرشحين للقيادة مع السهام الفضية إلى جانب جورج راسل.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025
لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

فورمولا 1

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

فورمولا 1

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق" هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

فيراري
More from
فيراري
هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025

هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025

فورمولا 1

هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025 هاميلتون يتجه لانتقال صادم إلى فيراري في 2025

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

فورمولا 1

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

F1 فورمولا 1

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

F1 فورمولا 1

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

F1 فورمولا 1

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق" هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك