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اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

سيتم قريباً الإعلان عن تمديد العقد مع بيريللي كمزوّد رسمي لإطارات سيارات الفورمولا واحد حتى 2028، ومن المتوقع تأكيد ذلك الأسبوع المقبل.

ماكس فيرستابن، ريد بُل وماريو إيزولا، مدير قسم رياضة السيارات لدى بيريللي

أشارت مصادر مطلعة إلى أن بيريللي مزوّد الإطارات الحالي، تسير لإكمال صفقة جديدة تواصل بموجبها تزويد البطولة حتى 2028، بانتظار موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وكانت الفورمولا واحد قد وضعت مناقصة لمزودي الإطارات تغطي مواسم 2025 - 2027 مع خيار إضافي بالتمديد لموسم 2028 مع شروط أكثر تعقيداً.

وتضمنت تزويد الفورمولا 2 و3 إضافة إلى تعديلات كبيرة تتعلق بالاستدامة.

وعُلم أن بريدجستون قدمت عرضاً تجارياً مغرياً، وفي مرحلة ما بدت وأنها تمتلك فرصة جدية لاقتناص الصفقة من بيريللي.

لكن بيريللي قدمت عرضاً قوياً للغاية، أقنع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة، بالإبقاء عليها.

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ومن بين أكبر التحديات التي كانت تواجه بريدجستون، هو ضرورة تقديم إطارات تتماشى مع السيارات الحالية لموسم 2025 قبل الانتقال إلى إطارات مختلفة تماماً تتماشى مع قوانين 2026 الجديدة.

كما أنها كانت مضطرة لتقديم إطارات تعمل دون البطانيات الحرارية، والتي تريد "فيا" منعها بدءاً من 2025.

هذه التحديات ترافقت مع أسئلة حول البرامج الاختبارية المطلوبة من قبل الفرق والتي قد تمنح أفضلية لفريق على آخر.

كل هذه العوامل ساهمت في ترجيح كفة بيريللي، ما يعني أن الفورمولا واحد ستبحث عن مزود آخر للإطارات بدءاً من 2029، وهذا قد يمنح بريدجستون وغيرها فرصة أخرى لاحقاً.

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