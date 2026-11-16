فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

اعتراف براندل بشأن وولف: "كان كريستيان هورنر مستاءً للغاية من تعليقي"

كشف مارتن براندل أنه تلقى رسالة عتاب من توتو وولف قبل سنوات، بعدما اعتبر أن كريستيان هورنر أكثر نجاحًا منه.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: هيكتور فيفاس

تطرق مارتن براندل، معلق الفورمولا 1 في شبكة سكاي، إلى سؤال طرحه عليه سائق مرسيدس السابق نيكو روزبرغ: "من الأفضل، كريستيان هورنر أم توتو وولف؟". وكشف كيف توترت علاقته بوولف لفترة بسبب إجابته عن هذا السؤال.

وأوضح براندل أنه أثار غضب مدير فريق مرسيدس بإجابته آنذاك، لكنه أشاد بنجاحات وولف بعدما حسمت السهام الفضية لقبي البطولة في البرازيل.

وبعدما ضمن كيمي أنتونيللي لقب السائقين بحلوله على منصة التتويج في المكسيك، حسمت مرسيدس لقب الصانعين في البرازيل، لتنقل بذلك أكبر جائزتين في الموسم إلى متحفها. وهكذا عاد الفريق المتمركز في براكلي إلى قمة الفورمولا 1، بعدما حقق أول لقب للسائقين منذ عام 2020، وأول لقب للصانعين منذ عام 2021.

ونجح وولف في إخراج فريقه من الأزمة وإعادته إلى القمة، بعد التراجع الكبير الذي شهده خلال حقبة سيارات التأثيرات الأرضية، محققًا قصة نجاح مشابهة لما حققه كريستيان هورنر، مدير ريد بُل السابق. فبعد تراجع ريد بُل عقب إحراز 4 ألقاب مع سيباستيان فيتيل، أعاد هورنر الفريق إلى القمة بقيادة ماكس فيرستابن بين عامي 2021 و2024، وأضاف لقبين للصانعين إلى سجله خلال تلك الفترة.

مارتن براندل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"أكنّ احترامًا لا حدود له لتوتو"

وفي حديثه عقب سباق البرازيل، أشار براندل إلى أن نظرته السابقة تغيرت، مستعرضًا نجاحات وولف بالقول: "كان توتو مستاءً للغاية مني بسبب تعليقي بشأن كريستيان هورنر قبل سنوات، بعدما سألني نيكو روزبرغ مباشرة عما إذا كان هورنر أم وولف الأفضل".

وأضاف: "في ذلك الوقت، كان كريستيان هورنر قد أسس ريد بُل حرفيًا من الصفر، وأوجد الفريق وكل ما يتعلق به، ثم قاده إلى القمة، قبل أن يعود ويستعيد الزخم ويحرز الألقاب مجددًا".

وتابع: "وبينما كنت أقول ذلك، اهتز الهاتف في جيبي، وتلقيت رسالة من توتو كتب فيها: شكرًا لك. في ذلك الوقت، كنت أعتقد أن توتو تسلم منظومة قائمة بالفعل في مرسيدس".

واستطرد: "لكن في هذه المرحلة، أخذ الفريق إلى مستوى مختلف تمامًا. وفوق ذلك، أعاد الفريق لاحقًا إلى المسار الصحيح، ومكّنه من الهيمنة على منافسيه مجددًا".

وأكمل: "هذا إنجاز مذهل حقًا، وأكنّ احترامًا بالغًا لتوتو. فهو يتمتع بمكانة كبيرة في حظيرة الفورمولا 1، بفضل صراحته وقدرته على التعبير بوضوح والتزامه بوعوده".

واختتم براندل قائلًا: "لقد ساهم أيضًا في تطوير الفورمولا 1 من الناحية التجارية أكثر من أي شخص آخر رأيته في حياتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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