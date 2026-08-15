تلقى لويس هاميلتون سائق فيراري اعتذارًا من نجم الـ "يو إف سي" جون جونز، بعد خمسة أعوام من وصف سائق الفورمولا 1 له بـ"الجبان" وحظره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلاقه النار على خنزير.

وكان هاميلتون، المعروف منذ فترة طويلة بنشاطه في مجال حقوق الحيوانات، قد اعترض على قيام جونز بإطلاق النار على خنزير من طائرة مروحية في يناير 2021.

وقد أطلق جونز النار على الخنزير باستخدام بندقية من طراز إيه آر-15 أثناء رحلة صيد مع مجموعة من الجنود الأمريكيين، قبل أن يتفاخر بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب في ذلك الوقت: "طلقة واحدة، قتيل واحد، والكثير من لحم الخنزير المقدد. كان شرفًا لي أن أصطاد برفقة باتريك باين، الحاصل على وسام الشرف".

وفي مقابلة حديثة مع "إيه إف إل غلوبال"، كشف جونز أنه تلقى "رسالة طويلة" من هاميلتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفه فيها بـ "الجبان" قبل أن يلغي متابعته ويحظره.

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وقال جونز: "ذهبت للصيد قبل سنوات برفقة مجموعة من جنود الرينجرز في الجيش، وانتهى بنا الأمر بصيد الخنازير من طائرة مروحية باستخدام بنادق إيه آر-15".

وأضاف: "كنت فخورًا جدًا بنفسي لأنني قتلت أحد الخنازير من الطائرة المروحية، وتم التبرع بخنزيري لعائلة من ذوي الدخل المحدود في المجتمع. لكن لويس رآني وأنا أطلق النار على الخنزير من الطائرة المروحية".

وأردف: "وكتب لي رسالة طويلة قال فيها إنني جبان، وإنه كان يعتقد أنني أفضل من ذلك. قال إن الطريقة التقليدية لقتل الحيوان يجب أن تكون باستخدام رمح أو قوس وسهم. كتب شيئًا مثل: وحده الجبان يمكنه إطلاق النار على حيوان من طائرة مروحية. امنح الحيوان فرصة للقتال والدفاع عن نفسه على الأقل".

وتابع: "ألغى متابعتي وحظرني، وكان الأمر سيئًا لأنني كنت من معجبيه. كنت معجبًا به، لكنه كان محبطًا جدًا مني بسبب إطلاق النار على الخنزير. لويس، إذا كنت تستمع، أنا آسف".