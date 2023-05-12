اشتعال تكهنات استبدال دي فريز بعد أخذ ريكاردو لقياسات مقعد سيارة الفورمولا واحد

يواجه دي فريز بداية موسم صعبة مع الفريق كناشئ، لكن تواجد ريكاردو في فاينزا لا يعني أن التبديل بين السائقين حتمي.

كما أن زيارة ريكاردو ليست خارجة عن المألوف، فهو جزء من صفوف ريد بُل حيث سيكون سائقاً احتياطياً في بعض السباقات، وسيقوم بهذا الواجب كذلك مع ألفا تاوري (لكونها جزءاً من ريد بُل)، بالتالي فإن أخذ قياسات المقعد أمر ضروري.

ولم يقد ريكاردو بعد سيارة فورمولا واحد منذ انضمامه إلى ريد بُل كسائق ثالث قادماً من مكلارين. لكنه يتجه لقيادة السيارة في تجارب الإطارات بعد جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون.

لكن ومع تصريحات ريد بُل بأن ريكاردو أعاد استكشاف ما كان يفقده، وذلك أثناء عمله على جهاز المحاكاة، فإن الأسترالي يعتبر مرشحاً واضحاً للقيادة مع ألفا تاوري في حال قرر الفريق إجراء تبديل في تشكيلته.

حتى الآن، واجه نيك دي فريز بداية متعثرة لموسمه مع الفريق، حيث لم يسجل أية نقطة بعد إضافة إلى تعرضه لعدة حوادث.

أفضل نتيجة له كانت في البحرين وجدة، مع المركز 14. كما تعرض لحادثة أخرجته من سباقي أستراليا وباكو، وأكمل ميامي بالمركز 18 بعد ارتطامه بسيارة لاندو نوريس في اللفة الافتتاحية.

حالياً، يبدو أن الفريق يثق بقدرات دي فريز حيث صرّح فرانز توست مدير الفريق بأنه من الخطأ توقع عدم تعرض السائق الناشئ للحوادث.

لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أنه وفي حال لم يقدم دي فريز ما يكفي من الأداء كما تتوقع ريد بُل، حينها فإن ريكاردو سيكون أول مرشح كبديل عنه.

ويبدو كذلك أن ريد بُل تنظر في خياراتها من المواهب الناشئة، حيث يقدم ليام لاوسون أداء مثيراً للإعجاب في سوبر فورمولا.

حتى أن ريد بُل تمتلك فرصة في أيوما إيواسا سائق الفورمولا 2 الذي يمتلك فوزَين ضمن رصيده ويحتل المركز الثالث ضمن الترتيب العام.

ومع الاقتراب من أول ثلاثة سباقات متتالية هذا الموسم، فإن دي فريز يدرك أن الأعين مصوّبة عليه، لهذا فإن إيمولا، موناكو وبرشلونة ستكون حاسمة في تقرير مستقبله.