انتقادات بحق برياتوري بعد علم شوماخر بقرار ترقية دوهان إلى ألبين عبر انستاغرام
ميك شوماخر علم عن قرار ألبين بمنح مقعدها الآخر لموسم 2025 إلى جاك دوهان من خلال منشور الإنستاغرام.
ميك شوماخر
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
ألبين لم تُعلم ميك شوماخر بأنها اختارت جاك دوهان عوضًا عنه ليقود لصالحها في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.
إذ عند سؤاله من قبل شبكة سكاي عن الطريقة التي عرف بها قرار الفريق، أجاب شوماخر ببساطة: "عن طريق انستاغرام".
في المقابل، وبالحديث عن المسألة، فقد صرّح عمه رالف شوماخر بأنه توقّع تعاملًا مختلفًا من الفريق، ولا سيما من فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي الجديد.
حيث قال: "أعتقد بأن فلافيو فقد بعض خصاله من الماضي. أرى بأن الأمر مُحزن. فنحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، أكثر من 30 عامًا في الواقع، إذ كان بمقدوره على الأقل أن يُعلم ميك عبر الهاتف بهذا القرار ويقول له بأن الفريق فضّل سائق أكاديميته الناشئ أو أي سبب آخر".
وتابع: "كان ذلك سيكون متفهمًا، لكن هذا لم يحصل. أتفهم اختيار ألبين لهذا السبيل، حيث أن جاك في النهاية سائق ضمن برنامج ناشئيهم".
وأكمل: "لكن ميك عرف عن الأمر من خلال وسائل التواصل، وهذا غير مقبول تمامًا. الآن يمكن القول بأن هذا الفريق ضل طريقه. يتم تسريح الكثير من الأشخاص وإعادة آخرين، وغيرها من التصرفات".
رالف شوماخر
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
تجدر الإشارة إلى أن الخيار الواقعي الوحيد الآن أمام ميك شوماخر هو فريق ساوبر.
وقد صرّح الألماني الشاب عن مستقبله قائلًا: "أنا شخصيًا لن أستسلم. فما يزال هنالك مقعدان شاغران".
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