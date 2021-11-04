استمرار انتعاش مداخيل الفورمولا واحد مع تراجع تأثير وباء كورونا

أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2021 ازدياد مداخيل الفورمولا واحد بـ 12 بالمئة عمّا كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي، لترتفع من 597 إلى 668 مليون دولار، في حين تحوّلت خسائر الـ 104 مليون دولار إلى أرباح بقيمة 80 مليون دولار، وذلك بعد دفع حصّة الفرق العشرة البالغة 338 مليون دولار.

وعرفت الأرقام ارتفاعًا بالرغم من إقامة 10 سباقات بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي بسبب الروزنامة المضغوطة، مقابل إقامة سبعة فقط في تلك الفترة هذا العام.

وعادة ما تؤدي السباقات الأقلّ عادة خلال الربع إلى تراجع المداخيل، لكنّ هذه النتائج تعكس حقيقة دفع الحلبات لرسومٍ أقلّ بالنظر إلى السباقات من دون جماهير في 2020.

في المقابل فإنّ أغلب سباقات هذا العام عرفت حضورًا واسعًا للجماهير، أو حتى قريبة من طاقة الاستيعاب القصوى.

في المقابل فإن مداخيل صفقات البثّ تكون مرتبطة بعدد السباقات المقامة في كلّ ربع، لذا عرفت تراجعًا في 2021.

كما أنّ عودة نادي البادوك في ستّة من السباقات السبعة المقامة ساعدت كذلك على زيادة المداخيل.

وحافظ ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد على تفاؤله حيال ما ينتظر الفورمولا واحد، وذلك بعد تأكيد روزنامة الـ 22 سباقًا لهذا الموسم بعد الشكوك التي كانت تحوم سابقًا.

وقال الإيطالي: "تضغط الفورمولا واحد بكامل قوّتها وتُقدّم نتائج قويّة على المسار، ولمشجّعينا وشركائنا ومستثمرينا".

وأضاف: "نعلم بالفعل أنّ موسم 2021 سيبقى خالدًا في الأذهان بالنظر إلى المعارك الشرسة بين مختلف المصنّعين والسائقين".

وأردف: "شاهدنا النتائج مع المشجّعين على الحلبة وانخراطهم في جميع المنصّات".

واختتم بالقول: "نتطلّع قدمًا للسباقَين المقبلين في المكسيك والبرازيل ومن ثمّ اختتام الموسم بثلاثة سباقات في الشرق الأوسط، لنُكمل بذلك روزنامة قياسيّة من 22 سباقًا في 2021، ونركّز على تقديم رقم قياسي جديد في 2022 من خلال روزنامة بـ 23 سباقًا".