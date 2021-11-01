استمرار العمل بنظام شطب الأزمنة تحت الأعلام الصفراء المزدوجة في جائزة المكسيك الكبرى

جاءت تلك الفكرة بعد الجدل الذي أثاره إفلات فرناندو ألونسو من العقوبة في تركيا إثر تحقيق حول زعم عدم إبطائه بشكل ملحوظ تحت الأعلام الصفراء المزدوجة.

وبعد نقاشات مع الفرق، اختبرت "فيا" نظامًا في أوستن يشطب تلقائيًا أزمنة اللفات في التجارب الحرة والتصفيات لأي سائق يمرّ خلال منطقة أعلام صفراء مزدوجة.

وعلى نحوٍ مشابه لما هو معمول به بالفعل لخروقات حدود المسار، فإنّ ذلك النظام مُصمم لمنع أيّ جدل حول ما إذا كان السائق قد خفّض سرعته بشكل ملحوظ أم لا، ولا سيّما عندما يساهم تغيّر الأجواء خلال إحدى الحصص في تغيير المعيار لما يحدد زمن لفة "ذات معنى".

وتُشدد الملاحظات التي يرسلها ماسي إلى الفرق في كل نهاية أسبوع الآن على أنّ "أي سائق يمر خلال مقطع تم التلويح فيه بأعلام صفراء مزدوجة عليه تقليل سرعته بشكل ملحوظ والاستعداد لتغيير وجهته أو التوقّف. ومن أجل أن يشعر المراقبون بالرضى بأنّ أيّ سائق يقوم بذلك قد التزم تمامًا بتلك المتطلبات، فيجب أن يكون من الواضح أنه لم يحاول تسجيل زمن ذي معنى. ولأغراض عملية، فإنّ أي سائق ضمن مقطع أعلام صفراء مزدوجة سيُشطب زمنه".

وقد رحّب السائقون بتلك المبادرة في أوستن، بالرُغم من أنّ واحدًا فقط خسر زمنه في الواقع خلال نهاية أسبوع جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

"لقد نجح ذلك النظام بالتأكيد في اختبارنا الأول له" قال ماسي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كان لدينا سائق واحد فقط تم شطب زمنه. كان كيمي (رايكونن) خلال التجارب الحرة الثالثة على ما أعتقد. كان تلك الحالة الوحيدة".

وتابع: "لذلك سنواصل اعتماد ذلك النظام من جديد في المكسيك، كما أن لدينا بعض العمليات خلف الكواليس لمحاولة تسريع ذلك النظام".

وأكمل: "ويبدو بأنّ ذلك النظام حقق الهدف منه، وجميع السائقين كانوا داعمين جدًا لفكرة أن يكون ذلك الجانب واضحًا للغاية، وكذلك على الأرجح لكي لا يكون هنالك عبء على المهندسين وما إلى ذلك في الجدل حول نقطة ما هو زمن اللفة ذو المعنى وما غير ذلك".