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استقالة مفاجئة لرئيس فيراري التنفيذي كاميليري

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استقالة مفاجئة لرئيس فيراري التنفيذي كاميليري
من قبل:
, رئيس التحرير

أعلن لويس كاميليري، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري استقالته المفاجئة من منصبه بأثر فوريّ.

هذه الخطوة التي تمّ الإعلان عنها بأنها جاءت نتيجةً "لأسبابٍ شخصية"، شكّلت صدمةً على كافة الأصعدة من دون حصول فيراري على وقتٍ كافٍ من أجل تسمية الشخصية التي ستستلم إدارة الشركة.

وأوضحت فيراري بأنّ رئيس مجلس الإدارة جون إلكان سيتولى منصة الرئيس التنفيذي لفترةٍ مؤقتة قبل تعيين شخصية جديدة.

وتولى كاميليري منصب الرئيس التنفيذي في فيراري في صيف 2018، عقب وفاة رئيس فيراري السابق سيرجيو ماركيوني.

وشهدت فترة ولايته نموًا تجاريًّا هامًا لناحية بيع السيارات الرياضية على الرغم من التحديّات الأخيرة التي شهدها العالم جرّاء فيروس كورونا.

وساهم كاميليري في رفع قيمة سهم فيراري من 113 يورو عندما تولى منصبه إلى 179 يورو خلال الأيام الأخيرة.

كما كان داعمًا لفريق فيراري في الفورمولا واحد إذ كان يعلم خبايا البطولة من خلال عمله مع شركة فيليب موريس، حيث تواجد في عددٍ من السباقات، كما كان دائمًا على اتصالٍ وثيق بمدير الفريق ماتيال بينوتو.

ومتحدثًا عن قراره، قال كاميليري "لقد كانت فيراري جزءًا من حياتي إذ كان من الرائع استلام منصب الرئيس التنفيذي في الشركة. إنّ الإعجاب بالعاملين في مارانيللو من رجال ونساء والشغف والتفاني اللذين يتحلون بهما في كُلّ شيء يطبقونه لا يعرف حدودًا".

وأضاف "أنا فخورٌ بالإنجازات العديدة التي حققتها الشركة منذ العام 2018 إذ أعلم بأنّ أفضل سنوات فيراري ما زالت قادمة".

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الكاتب خضر الراوي

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