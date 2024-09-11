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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

استعدادات بيرمان لأول نهاية أسبوع كاملة يخوضها في الفورمولا 1

سيشارك بيرمان ضمن أول نهاية أسبوع كاملة له في الفورمولا 1 عندما سيحل مكان ماغنوسن ضمن صفوف هاس في جائزة أذربيجان الكبرى.

أوليفير بيرمان، هاس

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أوضح أوليفر بيرمان أنه يستعد بكل طاقته الآن من أجل خوض أول جولة كاملة له في الفورمولا 1 في باكو.

بعد تجاوزه الحد الأقصى لنقاط العقوبة على رخصته، تم حرمان كيفن ماغنوسن من المشاركة في السباق المقبل، وعليه اختارت هاس تعويضه بأوليفر بيرمان – الذي سيشارك بشكل أساسي مع الفريق بدءًا من موسم 2025 بجوار إستيبان أوكون.

وقد أبدى بيرمان تحمّسه لفرصة أن يخوض نهاية أسبوع كاملة هذا الموسم، بالرُغم من مشاركته في حصص تجارب حرة منفصلة في السابق، وكذلك مشاركته في سباق جدة مع فيراري مكان كارلوس ساينز.

وصرّح بيرمان بأن باكو تعد من بين أفضل الحلبات بالنسبة إليه، وقد نجح عليها في السابق ويتطلع لمواصلة ذلك النجاح نهاية هذا الأسبوع.

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حيث قال: "أتطلع بافعل لأول نهاية أسبوع كاملة أخوضها. خضت تجارب حرة مع الفريق، ولكن أن أبني على ذلك وأشارك في كامل نهاية الأسبوع لهي فرصة مثيرة للغاية".

وأضاف: "أحرزت نتائج جيدة للغاية في باكو العام الماضي وهي إحدى أفضل الحلبات بالنسبة لي، لذلك أنا متحمس لبدء هذه الجولة".

وتابع: "لقد أمضيت بعض الوقت على جهاز المحاكاة، وهو مسار صعب بالتأكيد والحواجز قريبة للغاية كونها حلبة شوارع. بعض المقاطع ضيقة للغاية كذلك، ولا سيما مقطع القلعة المشهور، لذلك سرعة التأقلم مهمة للغاية وبشكل محكم".

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