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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى

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استضافة 250 طبيباً وممرضاً كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى

كشفت فيراري أن 250 طبيباً وممرضاً لعبوا دوراً أساسياً في مكافحة فيروس كورونا، ستتم استضافتهم كجمهور خلال جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا.

منذ تأخير انطلاقة موسم 2020 للفورمولا واحد، ومن ثم بداية الموسم في النمسا شهر يوليو/تموز الماضي، تمت إقامة جميع السباقات من دون جمهور، وذلك كجزء من بروتوكولات السلامة وسط الأزمة العالمية الحالية.

وهناك خطة لتواجد 3.000 شخصاً كجمهور خلال جائزة توسكان الكبرى في موجيللو الأسبوع المقبل، حيث ستكون أول جائزة يُتاح فيها شراء التذاكر.

لكن، تم الكشف عن استضافة عدد من الأطباء والممرضين على مدرّجات مونزا خلال عطلة نهاية الأسبوع كعربون شكر وامتنان لهم على الدور المحوري الذي لعبوه في مكافحة مرض "كوفيد-19".

وكانت إيطاليا أول بلد أوروبية ضربتها جائحة كورونا، مع وفيات قُدرت بـ 35.000 منذ بداية الأزمة. وستتم استضافة الـ 250 شخصاً من قبل نادي السيارات الإيطالي، المروّج لجائزة إيطاليا الكبرى.

حيث جاء في بيان أصدرته فيراري قبل السباق: "مثل جميع السباقات حتى الآن لهذا الموسم، ستتم إقامة سباق جائزة إيطاليا الكبرى من دون جمهور، لذا لن نشهد ’الغزو’ التقليدي من قبل الجمهور للحلبة مع انتهاء السباق".

وأكمل البيان: "لكن، سيتواجد 250 شخصاً مميزاً على المدرجات، مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بالطبع: أطباء وممرضون، سيكونون ضيوفاً على الحلبة، كتعبير عن الفخر بشجاعتهم، وتلبيتهم للواجب وإيثارهم، خلال معركة مكافحة ’كوفيد-19’".

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وتستعد فيراري لجولة صعبة للغاية في مونزا وسط معاناتها المستمرة مع سيارتها لموسم 2020، حيث فشلت في تسجيل أية نقطة خلال جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا.

وكان شارل لوكلير قد أحرز فوز السكوديريا الوحيد في معقلها في مونزا، خلال آخر تسعة مواسم. لكنه يرى أن المهمة ستكون صعبة للغاية أمام الحصان الجامح هذه المرة.

فقال أصيل موناكو: "كل شيء على حاله، لم نفقد حافزنا على الإطلاق. سنجمع قوانا ونسجل أفضل نتيحة ممكنة".

من جهته، قال زميله سيباستيان فيتيل: "نحن نتجه إلى مونزا ونحن نعي أنها ستكون جولة صعبة. السباق الماضي كان صعباً للغاية بالنسبة لي، ونحن نعي أن الأمر نفسه سيتكرر هذه المرة في مونزا".

واختتم: "لدينا حزمة انسيابية خاصة نأمل منها تحسين تنافسية السيارة. هدفنا كما كان على الدوام: استخلاص أفضل ما يمكن من السيارة وتسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط".

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