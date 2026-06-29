تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون يرفض مطالبة فيرستابن بمعاقبته بعد صراعهما في سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
هاميلتون يرفض مطالبة فيرستابن بمعاقبته بعد صراعهما في سباق النمسا

براندل: ريسينغ بولز أصبح "أفضل البقية"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
براندل: ريسينغ بولز أصبح "أفضل البقية"

أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في النمسا!

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في النمسا!

مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

استراتيجية عدائية وتركيز على مرسيدس: فاسور يكشف أخطاء فيراري

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
استراتيجية عدائية وتركيز على مرسيدس: فاسور يكشف أخطاء فيراري

الفائزون والخاسرون من جائزة النمسا الكبرى الحارقة للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
الفائزون والخاسرون من جائزة النمسا الكبرى الحارقة للفورمولا 1

لماذا انفجر فيرستابن ضاحكًا عند مشاهدة محاكاة السيارات الحاليّة في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
لماذا انفجر فيرستابن ضاحكًا عند مشاهدة محاكاة السيارات الحاليّة في سيلفرستون
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

استراتيجية عدائية وتركيز على مرسيدس: فاسور يكشف أخطاء فيراري

أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، أن القلعة الحمراء لم تتمكن من تحويل أدائها القوي في التجارب التأهيلية إلى نتيجة جيدة في السباق، معترفًا بأن الفريق ارتكب أخطاءً في استراتيجيته خلال جائزة النمسا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس

لم يتمكن فريق فيراري، الذي حجز المركزين الثاني والثالث على شبكة الانطلاق يوم السبت مع شارل لوكلير ولويس هاميلتون، من تحقيق النتيجة التي كان يأملها في سباق يوم الأحد. 

إذ أنهى هاميلتون السباق في المركز الخامس بفارق كبير عن المتصدر، بينما حل لوكلير في المركز الثامن.

واعترف فريدريك فاسور بعد السباق بصراحة بالأخطاء التي ارتكبها الفريق على صعيد الاستراتيجية.

حيث قال: "عندما أنظر إلى الوراء، يمكنني القول إننا ربما ركزنا كثيرًا على مرسيدس أثناء السباق".

وأكمل: "واجهنا صعوبات مع كلتا السيارتين في اللفات الأولى من السباق، وبعد ذلك ربما كنا عدائيين أكثر من اللازم من ناحية الاستراتيجية".

وأردف: "سنتعلم من هذا الموقف، وسنعيد تركيزنا على أنفسنا، ثم سنبدأ التفكير في جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع المقبل".

وأوضح فاسور أن الفريق بدأ عطلة نهاية الأسبوع بتفاؤل، لكنه أشار إلى أنه لم يحقق النتائج المرجوة خلال التجارب الحرة، مسلطًا الضوء على أوجه القصور في مجال الإعدادات.

حيث قال: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة إلينا، خاصة بعد برشلونة".

وأكمل: "لا أعتقد أننا بدأنا يوم الجمعة بالطريقة الصحيحة؛ فقد واجهنا صعوبات كبيرة خلال التجارب الحرة الأولى والثانية".

وأردف: "لم نتمكن من إكمال أية محاكاة طويلة للسباق في ظروف مناسبة".

وتابع: "تمكنا بطريقة ما من استعادة أدائنا على اللفة الواحدة خلال التجارب التأهيلية، وحققنا المركزين الثاني والثالث، وكانت تلك نتيجة جيدة". 

واختتم: "لكننا لم نكن مستعدين للسباق بالشكل الذي كان ينبغي أن نكون عليه".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق الفائزون والخاسرون من جائزة النمسا الكبرى الحارقة للفورمولا 1
المقال التالي فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

وصلتُ متأخرًا إلى المعركة: أنتونيللي يعترف بالأخطاء في سباق النمسا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
وصلتُ متأخرًا إلى المعركة: أنتونيللي يعترف بالأخطاء في سباق النمسا
المزيد من
شارل لوكلير

هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا

هاميلتون: أخيراً نرى ثمار العمل الشاقّ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
هاميلتون: أخيراً نرى ثمار العمل الشاقّ

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
المزيد من
فيراري

فاسور يحذر من قرار الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا: "الجميع سيضغط إلى أقصى الحدود"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فاسور يحذر من قرار الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا: "الجميع سيضغط إلى أقصى الحدود"

ساينز: شعرت وكأن "العالم كله يقف ضدي" بعد قرار استبدالي بهاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ساينز: شعرت وكأن "العالم كله يقف ضدي" بعد قرار استبدالي بهاميلتون

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

هاميلتون يرفض مطالبة فيرستابن بمعاقبته بعد صراعهما في سباق النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
هاميلتون يرفض مطالبة فيرستابن بمعاقبته بعد صراعهما في سباق النمسا

براندل: ريسينغ بولز أصبح "أفضل البقية"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
براندل: ريسينغ بولز أصبح "أفضل البقية"

أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في النمسا!

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
أعطونا تقييمكم للسائقين والسباق في النمسا!

مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد