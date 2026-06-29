استراتيجية عدائية وتركيز على مرسيدس: فاسور يكشف أخطاء فيراري
أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، أن القلعة الحمراء لم تتمكن من تحويل أدائها القوي في التجارب التأهيلية إلى نتيجة جيدة في السباق، معترفًا بأن الفريق ارتكب أخطاءً في استراتيجيته خلال جائزة النمسا الكبرى.
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: مايكل بوتس
لم يتمكن فريق فيراري، الذي حجز المركزين الثاني والثالث على شبكة الانطلاق يوم السبت مع شارل لوكلير ولويس هاميلتون، من تحقيق النتيجة التي كان يأملها في سباق يوم الأحد.
إذ أنهى هاميلتون السباق في المركز الخامس بفارق كبير عن المتصدر، بينما حل لوكلير في المركز الثامن.
واعترف فريدريك فاسور بعد السباق بصراحة بالأخطاء التي ارتكبها الفريق على صعيد الاستراتيجية.
حيث قال: "عندما أنظر إلى الوراء، يمكنني القول إننا ربما ركزنا كثيرًا على مرسيدس أثناء السباق".
وأكمل: "واجهنا صعوبات مع كلتا السيارتين في اللفات الأولى من السباق، وبعد ذلك ربما كنا عدائيين أكثر من اللازم من ناحية الاستراتيجية".
وأردف: "سنتعلم من هذا الموقف، وسنعيد تركيزنا على أنفسنا، ثم سنبدأ التفكير في جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع المقبل".
وأوضح فاسور أن الفريق بدأ عطلة نهاية الأسبوع بتفاؤل، لكنه أشار إلى أنه لم يحقق النتائج المرجوة خلال التجارب الحرة، مسلطًا الضوء على أوجه القصور في مجال الإعدادات.
حيث قال: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة إلينا، خاصة بعد برشلونة".
وأكمل: "لا أعتقد أننا بدأنا يوم الجمعة بالطريقة الصحيحة؛ فقد واجهنا صعوبات كبيرة خلال التجارب الحرة الأولى والثانية".
وأردف: "لم نتمكن من إكمال أية محاكاة طويلة للسباق في ظروف مناسبة".
وتابع: "تمكنا بطريقة ما من استعادة أدائنا على اللفة الواحدة خلال التجارب التأهيلية، وحققنا المركزين الثاني والثالث، وكانت تلك نتيجة جيدة".
واختتم: "لكننا لم نكن مستعدين للسباق بالشكل الذي كان ينبغي أن نكون عليه".
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