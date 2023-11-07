استدعاء 3 فرق بعد طلب فريق هاس مراجعة حدود المسار في أوستن

قدم فريق هاس عريضة بحق المراجعة لما يشعر أنه خروقات متعمدة لحدود المسار خلال سباق جائزة الولايات المتحدة، لم تتم معاقبتها.

ويعتقد الفريق الأمريكي أن هناك عدة سائقين، بشكل خاص سيرجيو بيريز، أليكسندر ألبون، لوغان سارجانت ولانس سترول، تجاوزوا حدود المسار في المنعطف السادس عدة مرات دون التعرض لعقوبة.

وأظهرت لقطات الإعادة بالفعل أن أولئك السائقين تجاوزوا الخط الأبيض بالفعل دون التعرض لعقوبة من قبل "فيا".

وبينما اعترف مجلس رياضة السيارات العالمي بتلك اللقطات، لكنه صرح بعدم وجود كاميرات مجهزة بالشكل المناسب ومعدات المراقبة الضرورية والدقيقة بما يكفي لتطبيق عقوبات على أولئك السائقين.

وهذا الردّ لم يكن كافياً بالنسبة إلى فريق هاس، الذي قدم أدلة من عدة لقطات سواء من كاميرات السائقين المعنيين أو أولئك الذين كانوا خلفهم.

ووافقت "فيا" على اعتراض هاس، بالتالي تم استدعاء الفرق الثلاثة.

لكن يجب أن يقدم الفريق ووفقاً للقوانين "أدلة جديدة" ليست موجودة لدى الحكام، وبالتالي فإن استعمال لقطات الإعادة قد لا يكون كافياً لأن الحكام قد مروا عليها بالفعل خلال الجولة، بالتالي لن تعتبر دليلاً جديداً.

ونتيجة لذلك، أكدت "فيا" أنها ستجهز حلبة الأمريكيتين بمعدات إضافية لرصد أية خروقات لاحقاً في موسم 2024.

من جهته، أكد غونتر شتاينر مدير الفريق، بأن يمتلك "دليلاً واضحاً" على خروقات حدود المسار من قبل المنافسين.

حيث أكد أن العلامة الأمريكية درست اللقطات من عدة كاميرات.

يشار إلى أن جميع السائقين المذكورين قد أكملوا السباق أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس، بالتالي فإن تطبيق عقوبات بحقهم قد يغير من نتيجة السباق بالنسبة للفريق وربما يمنحه نقاطاً ثمينة ضمن الترتيب العام للبطولة.