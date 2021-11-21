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استدعاء هورنر للمثول أمام المراقبين في قطر

استُدعي كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للمثول أمام مراقبي جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد بسبب تهمة إساءة سمعة محتملة.

استدعاء هورنر للمثول أمام المراقبين في قطر

بعد دقائق قليلة من رفع العلم الشطرنجي في لوسيل، طُلب من هورنر زيارة مكتب المراقبين بسبب خرقٍ محتملٍ للقوانين الرياضيّة الدوليّة.

وتمّ ذكر المادتين 12.2.1 اف)، و12.2.1 كاي) المتعلّقتين بمعايير السلوك التي يُنتظر من المتنافسين اتّباعها.

ويُتفهّم بأنّ هذا القرار اتُّخذ بعد هجوم هورنر وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل على "فيا" حيال عقوبة المراكز الخمسة التي تلقّاها ماكس فيرشتابن على شبكة انطلاق السباق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء المزدوجة في التصفيات.

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وبحديثه إلى قناة "سكاي اف1" قبل السباق، قال هورنر: "أعتقد بأنّ وغدًا (أحد المارشلز) قام برفع علم ولم تطلب منه فيا ذلك".

وأضاف: "عليهم السيطرة على المارشلز. الأمر بتلك البساطة لأنّ هذه ضربة موجعة لهذه البطولة بالنسبة إلينا. سننطلق من المركز السابع على حلبة لا يُمكنك التجاوز عليها. هذا ضخم".

وقال لاحقًا: "أعتقد بأنّ هناك حاجة لأشخاصٍ بالغين لاتّخاذ قرارات بالغة. لكنّ تلويح أحدهم بعلمٍ أصفر أمرٌ مزعج".

وأردف: "آمل أن يتحكّم مدير السباق بالحلبة. إنّه الحكم في النهاية ولولا ذلك سيقوم أيّ مارشلز باتّخاذ قرار التلويح بالعلم الأصفر لوحده. كيف يحدث ذلك؟".

ولم يكن هورنر القائد الوحيد للفريق الذي شنّ هجومًا غاضبًا على "فيا"، حيث انتقد ماركو الهيئة الحاكمة بشدّة.

وقال النمساوي لقناة "دازن": "هذا سخيف. تعلمون أنّ فيا غير قادرة على اعتماد نظامٍ مارشلز مناسب وفعّال، ويُخفون عدم كفاءتهم بالسائقين. هذا لا يُصدّق".

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