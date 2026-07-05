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استدعاء هاميلتون من قبل المراقبين بسبب مخالفة محتملة للأعلام الصفراء في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
استدعاء هاميلتون من قبل المراقبين بسبب مخالفة محتملة للأعلام الصفراء في سيلفرستون
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

استدعاء هاميلتون من قبل المراقبين بسبب مخالفة محتملة للأعلام الصفراء في سيلفرستون

استدعى مراقبو سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 سائق فيراري لويس هاميلتون للمثول أمامهم عقب احتلاله المركز الثالث، وذلك للتحقيق في مخالفة محتملة تتعلق بعدم احترام الأعلام الصفراء.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

طُلب من هاميلتون وأحد ممثلي فريق فيراري المثول أمام المراقبين لتقديم توضيحات بشأن احتمال مخالفة المادة B1.8.4 من اللوائح الرياضية للفورمولا 1، والتي تتعلق بضرورة احترام الأعلام الصفراء المفردة والمزدوجة.

ولم توضح وثيقة الاستدعاء الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" التوقيت الدقيق للحادثة محل التحقيق، إلا أن إدارة السباق أشارت خلال المنافسات إلى أن الواقعة تعود إلى الساعة 4:03:34 مساءً بتوقيت بريطانيا.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من توقف سائق أودي نيكو هولكنبرغ عند مدخل الخط المستقيم الخلفي.

وفي تلك اللحظة، كان هاميلتون يخوض صراعًا مع ماكس فيرستابن، بعدما تجاوزه بلحظات في اللفة 38.

وطُلب من هاميلتون المثول أمام المراقبين مباشرة بعد مراسم التتويج، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بريطانيا. ويضم فريق المراقبين هذا الأسبوع كلًا من غيرد إينسر، وتانيا غايلهاوزن، وماتيو ريميري، وبيدرو لامي، وريتشارد نوربوري.

وكان بطل العالم سبع مرات قد تلقى بالفعل خلال السباق عقوبة إضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه بسبب تحركه قبل انطفاء أضواء الانطلاق.

ونفذ هاميلتون العقوبة خلال توقفه الأول في منطقة الصيانة، والذي استغرق 8.8 ثانية. وكان فريق فيراري قد تعمد عدم إبلاغه بالعقوبة قبل دخوله إلى خطّ الحظائر، رغم أن السائق البريطاني أقر بعد السباق بأنه أدرك بنفسه أنه تحرك مبكرًا.

وأوضح المراقبون قرارهم بالقول: "توصل المراقبون إلى أنه بعد إضاءة الضوء الأحمر الثالث، وقبل إعطاء إشارة الانطلاق، تحركت السيارة رقم 44".

وأردف: "وقد ظهر ذلك بوضوح في اللقطات الملتقطة من داخل السيارة، بالاستناد إلى شعار بيريللي الأصفر على الإطار، والذي دار إلى الأعلى والأمام قبل انطفاء الأضواء".

وأكمل: "إن محدودية الحركة لا تنفي وقوع المخالفة. فأي حركة خلال تلك الفترة تُعد انطلاقة خاطئة أو تحركًا قبل إشارة الانطلاق".

ثمّ تابع البيان: "وعليه، يرى المراقبون أن السيارة رقم 44 خالفت المادة B5.11.1 من لوائح الفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ولذلك فُرضت العقوبة القياسية الخاصة بالحركات الطفيفة."

ورغم أن هاميلتون تمكن من إنهاء السباق على منصة التتويج رغم تلك العقوبة، فإن أي عقوبة إضافية بسبب مخالفة الأعلام الصفراء ستكون أكثر تأثيرًا.

وبما أن السباق انتهى خلف سيارة الأمان، فإن إضافة خمس ثوانٍ أخرى إلى زمنه كفيلة بإسقاطه من المركز الثالث إلى المركز الرابع عشر.

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