استدعاء هاميلتون للمثول أمام المراقبين 1 بعد حادثة في جائزة أذربيجان الكبرى

استُدعي لويس هاميلتون للمثول أمام مراقبي الفورمولا 1 بعد اتهامه بإعاقة ليام لاوسون خلال التجارب الحرة الثانية في جائزة أذربيجان الكبرى.

وكان سائق فيراري يستعيد الطاقة عبر المقطع الأخير من حلبة باكو اليوم الخميس، بينما كان لاوسون يخوض لفة سريعة على متن سيارته ريسينغ بولز.

وأدى ذلك إلى اقتراب السائق النيوزيلندي بسرعة كبيرة، واضطر إلى اتخاذ إجراء لتفادي الاصطدام عند المنعطف ما قبل الأخير، قبل أن يبادر لاوسون مباشرة إلى الشكوى عبر محادثات الفريق.

وقال: "يا إلهي، هذا خطير جدًا".

فجاء رد مهندس سباقه ألكسندر إيليوبولوس: "نعم، أتفق معك".

واستُدعي لاوسون وهاميلتون للمثول أمام المراقبين عند الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفي حال صدور عقوبة، فمن المرجح أن تكون تراجعًا على شبكة الانطلاق لبطل العالم.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات: "انتهاك مزعوم للمادة B4.1.1 من اللوائح الرياضية للفورمولا 1 - يُزعم أن السيارة رقم 44 (هاميلتون) أعاقت السيارة رقم 30 (ليام لاوسون) عند المنعطف 19 في الساعة 16:33."