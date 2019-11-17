استدعاء هاميلتون للمثول أمام المراقبين بسبب حادثته مع ألبون

كان ألبون يتواجد في المركز الثاني ضمن ثنائيّة ريد بُل عند استئناف السباق، وساعده في ذلك إجراء هاميلتون لوقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان الناتجة عن احتكاك ثنائيّ فيراري.

وتمكّن هاميلتون من تجاوز بيير غاسلي سائق تورو روسو مع استئناف السباق قبل لفّتين على النهاية، لكنّه احتكّ بألبون وتسبّب ذلك في التفاف سيارة ريد بُل، قبل أن يتّجه هاميلتون للحلول ثالثًا خلف غاسلي، بينما تراجع ألبون للمركز الـ 14.

وسيمثل هاميلتون أمام المراقبين عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحليّ.

وقال هاميلتون بعد السباق: "أعتذر من ألبون بشدّة. أقدمت على تلك المحاولة، كانت الفجوة متاحة نسبيًا، لكن من الواضح أنّ تلك الفجوة انغلقت في النهاية. كان ذلك خطئي بالكامل".

وقال هاميلتون أنّه تسابق بأقصى ما لديه ضمن السباق الحماسي الذي تصدّره مرّتين نتيجة توقّفه الأبكر قبل أن يتراجع إثر ذلك.

ووصفت مرسيدس قرار إجراء وقفة صيانة إضافيّة في فترة سيارة الأمان الأخيرة بأنّه "قرار متهوّرٌ قليلًا" وجاء "نتيجة سرعة ريد بُل الأعلى اليوم التي سلّطت ضغطًا على مرسيدس للقيام بشيء مختلف".

وقال هاميلتون أنّه قدّم كلّ ما في وسعه و"لم يترك أيّ شيء في جعبته"، مضيفًا: "جازفت كثيرًا اليوم".

وأكمل: "ضيّعنا كلّ شيء. كان بوسعنا مجاراتهم (ريد بُل) في المنعطفات، لكنّهم كانوا يتفوّقون علينا على الخطوط المستقيمة. أعتقد بأنّه لم يكن بوسعنا القيام بأيّ شيء هناك".

وكاد هاميلتون أن يتجاوز غاسلي في اللفّة الأخيرة وعبرا خطّ النهاية جنبًا إلى جنب.

وقال البريطاني: "قام (غاسلي) بعملٍ رائع. كان عادلًا جدًا على صعيد كيفيّة وضعه لسيارته".