استدعاء هاميلتون للمثول أمام المراقبين إثر خرق محتمل لقوانين حزام الأمان

شق بطل العالم طريقه بشكل صاروخي من المركز العاشر على شبكة الانطلاق ليقتنص الفوز على حلبة إنترلاغوس، لكنه الآن يواجه تحقيقًا من المراقبين.

واستُدعي سائق مرسيدس في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المعلوم بأن المشكلة تتعلق باحتمالية فك هاميلتون حزام الأمان الخاص به قبل عودته إلى خط الحظائر عقب احتفاله بالفوز.

وبرزت تلك المسألة خلال اجتماع مع توتو وولف مدير الفريق الذي يشعر بالانزعاج بالفعل في نهاية هذا الأسبوع حيال شطب نتيجة هاميلتون في التصفيات والطريقة التي لم يُعاقب بها ماكس فيرشتابن إثر دفاعه العنيف خلال السباق.

وردًا منه على الأخبار التي وردته عبر الهاتف، قال وولف: "لقد قرأت أمرًا ما ... نحن ذاهبون إلى المراقبين. لويس فك أحزمة أمانه في اللفة الأخيرة. تلك واحدة جيّدة جدًا بالفعل".

جديرٌ بالذكر أنه تم استدعاء هاميلتون بناء على الملحق "ال" في الفصل الثالث من المادة الرابعة ضمن اللوائح الرياضية لفيا.

والذي ينص على التالي: "على السائقين أن يظلوا بأحزمة الأمان على مقعد السيارة التزامًا بالقوانين التقنية للمركبة، في كل الأوقات خلال المنافسة وطالما أن السيارة تتحرك على الحلبة، خط الحظائر، مرحلة خاصة أو مسار منافسة".

هذا وتتعامل "فيا" بجدية كبيرة مع مسائل السلامة، كما سبق وتواجد هاميلتون ضمن موقف مشابه لفك أحزمة أمانه في لفات الإبطاء.

وأكّد مدير السباقات حينها تشارلي وايتينغ أنه من غير المسموح فعل ذلك، لكن تخفيفهم مسموح به.

في حين أنه وفي الموسم الماضي، برز بأنّ شارل لوكلير سائق فيراري قاد للفّتين وأحزمة أمانه مفكوكة إثر مشكلة على السيارة حينها. ولم تتخذ "فيا" أيّ إجراء في ذلك.