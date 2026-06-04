استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو

من غير المعتاد أن يُستدعى سائقو الفورمولا 1 أمام مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتقديم توضيحات قبل حتى أن يديروا عجلة واحدة على الحلبة، لكن هذا هو المصير الذي واجهه لاندو نوريس وشارل لوكلير في موناكو.

ويتعين على السائقين المثول أمام المراقبين يوم الجمعة بعد وصولهما متأخرين إلى المؤتمر الصحفي الرسمي لـ "فيا" يوم الخميس. وقد يبدو الأمر بسيطًا، لكنّه يُعد مخالفة للوائح الرياضية، إذ تنص المادة "بي10" على الالتزامات المفروضة على المتسابقين فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية والمراسم الرسمية.

وجاء في سبب الاستدعاء: "اشتباه بخرق المادة بي10 من لوائح الفورمولا 1 التابعة لـ فيا – التأخر في حضور المؤتمر الصحفي ليوم الخميس."

ويُخصص مؤتمر الخميس للسائقين، ويُقام حاليًا بصيغة يتم خلالها تقسيم السائقين الستة المختارين إلى مجموعتين، تظهر كل منهما تباعًا خلال فترة زمنية مدتها ساعة واحدة.

وفي السابق كان عدد أكبر من السائقين يشاركون في الوقت نفسه ضمن جلسة أكثر رسمية، لكن هذا الأسلوب اعتُبر غير مرضٍ بسبب تركيز الأسئلة عادة على سائق أو اثنين فقط، إلى جانب الميل المعروف لسائقي الفورمولا 1 إلى إثارة الفوضى عندما يشعرون بالملل أو لا يكون لديهم ما يشغلهم.

ومن الناحية النظرية، يضمن تقسيم الجلسة إلى مجموعتين من ثلاثة سائقين توزيعًا أكثر توازنًا للاهتمام الإعلامي.

وخلال حقبة ماكس موزلي، كان اختيار المشاركين يتم أحيانًا بهدف إثارة الجدل عندما كانت بعض الفرق أو الشخصيات في صراعات علنية فيما بينها. أما في الوقت الحالي، فيجري اختيار المشاركين بصورة شبه عشوائية.

كما تنص المادة على أن السائقين غير المختارين للمؤتمر الرئيسي يجب أن يشاركوا في جلسة إعلامية منفصلة لا تتعارض مواعيدها مع المؤتمر الصحفي الرسمي.

ورغم أن الأمر نادر الحدوث، فإنه ليس من غير المسبوق أن تستدعي المؤتمرات الصحفية الرسمية تدخل المراقبين. ففي عام 2024 أعلن محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، حملة ضد الألفاظ النابية، وتم توجيه عقوبات وانتقادات لعدد من السائقين بسبب استخدامهم الشتائم خلال الجلسات الرسمية.

فعلى سبيل المثال، تعرض لوكلير لغرامة قدرها 10 آلاف يورو بعد استخدامه تعبيرًا باللغة الإنجليزية خلال جائزة المكسيك الكبرى في ذلك العام، بينما أُجبر فيرستابن على أداء خدمة مجتمعية بسبب استخدامه "لغة لوصف سيارته خلال فعالية أذربيجان تُعتبر عمومًا فظة أو غير لائقة أو قد تسبب الإساءة، ولا تُعد مناسبة للبث."

ويُعد التأخر عن المؤتمر الصحفي ليوم الخميس مخالفة أقل خطورة، لكنه لا يزال أمرًا غير مستحب من قبل "فيا" ومالك الحقوق التجارية، خصوصًا أن الجلسة تُبث مباشرة على الهواء.

وفي عام 2024 نجا فيرستابن من العقوبة بعد تأخره عن مؤتمر الخميس في النمسا بسبب الازدحام المروري أثناء توجهه إلى الحلبة، بعدما أبلغ فريقه "فيا" مسبقًا بالأمر.

وجاء في قرار المراقبين حينها: "خلص المراقبون إلى أن السائق والفريق اتخذا جميع الإجراءات المعقولة الممكنة في ظل الظروف القائمة، ولذلك لم تُفرض أي عقوبة رغم وجود خرق فني للوائح".