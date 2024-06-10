استدعاء مروجي جائزة كندا للمثول أمام المراقبين على إثر الواقعة التي حصلت مع نهاية السباق

مباشرة عقب سباق مونتريال، استدعى المراقبون ممثلي شركة أوكتان رايسينغ غروب والتي تنظم الحدث، مُشيرين في بيانهم أنه كان هنالك "اقتحام للمسار قُبيل إعلان نهاية سباق جائزة كندا الكبرى 2024".

وتشير المشكلة إلى فتح المجال أمام المتفرجين قبل الموعد نحو حلبة جيل فيلنوف خلال لفة التبريد، وذلك بعد أن تم التلويح بالعلم المرقط ولكن قبل أن تعود كافة السيارات إلى خط الحظائر المغلق.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن تلك ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المتفرجون إلى السباق في وقت أبكر من المفروض خلال الأعوام الأخيرة، لذلك قررت فيا القياد برد صارم عبر استدعاء المروجين بشكل رسمي بسبب تلك المشكلة المتكررة.

جديرٌ بالذكر أن سباق مونتريال هذا العام قد شهد حضور رقم قياسي من المتفرجين بلغ 350 ألف مشجع على مدار أيام الحدث الأربعة، بالمقارنة مع 345 ألف العام الماضي.