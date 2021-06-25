استدعاء مرسيدس للمثول أمام المراقبين إثر حادثة بوتاس في التجارب الثانية في النمسا

انزلقت سيارة بوتاس بينما كان خارجًا من منصة صيانة فريقه قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة، لينتهي به الأمر في منتصف الخط السريع متجهًا نحو مرآب مكلارين.

وقد أورد بوتاس لفريقه عبر اللاسلكي أن ذلك كان بسبب "تحمية الإطارات"، ليرد عليه مهندس سباقه: "لم يكن ذلك رائعًا، كما رأينا".

وسرعان ما ساعد ميكانيكيو مكلارين الواقفون في مرآب الفريق بوتاس ليُدير سيارته قبل أن يعود إلى المسار.

لكن بول جايمس مدير الفريق البريطاني كان سريعًا كذلك في التقاط اللاسلكي والتحدث إلى مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد ليُبدي تذمّره حيال الحادثة.

حيث قال: "مايكل، هذا سخيف لأبعد الحدود، كان من الممكن أن يصطدم بأعضاء فريقنا هنا، على خط الحظائر".

ليرد ماسي قائلًا: "أتفق معك، شكرًا لك".

وعلى الفور أكّد مراقبو السباق أنهم سيحققون في الحادثة بعد الحصة، على أن يجتمع بوتاس وممثل مرسيدس بهم في الساعة 4:20 مساء بالتوقبت المحلي.

وتعقيبًا على الحادثة قال بوتاس عقب الحصة: "لقد انزلقت، حاولت القيام بأمر مختلف أثناء الخروج من منصة الصيانة. كانت هنالك بعض المتغيرات عمّا نقوم به عادة مع التفاف الإطار حول نفسه، لذلك انزلقت السيارة".

وعند سؤاله عن استدعاء المراقبين له وللفريق، قال بوتاس أنه سيكون "متفاجئًا" إذا تم اتّخاذ أي إجراء بحقه.

حيث قال: "إنه خطأ طبيعي، ووارد الحدوث. أثق في أنّهم يريدون فقط فهم ما حدث بالفعل".

من جهته، وصف أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين ما حدث "باللحظة المرعبة"، لكنه أبدى سعادته بأن ميكانيكيّ الفريق ساعدوا بوتاس ليُدير سيارته نحو الاتجاه الصحيح.

فقال: "كانت لحظة مرعبة بكل تأكيد، لكنه أمر وارد الحدوث في نهاية المطاف. في النهاية، ما كان بوسعنا فعله هو مساعدة فالتيري على إيجاد الوجهة الصحيحة. لا أعلم تحديدًا ما حدث معه، لكنها أمور واردة الحدوث، ونشكر الله على أنّ شيئًا سيئًا لم يحدث. ودعونا نمضي قُدمًا من ذلك".