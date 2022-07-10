استدعاء لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون للمثول أمام المراقبين في النمسا

أحرز لوكلير الفوز بسباق النمسا بعد مجابهته لمشاكل في دوّاسة الوقود في اللفّات الأخيرة ليُحرز فوزه الأوّل منذ تسعة سباقات، وذلك بعد تقدّمه على كلٍ من غريمه ماكس فيرشتابن، وكذلك لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكنّ المراقبين أعلنوا بعد ساعتين من نهاية السباق تباعًا عن استدعاء كلٍ من ثلاثتهم للمثول أمامهم عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي للاشتباه في خرقهم المادة 12.2.1 آي) من اللوائح الرياضيّة الدوليّة، والمتعلّقة بخرق تعليمات خطّ الحظائر المغلق.

وتنصّ المادة على اعتبار وجود خرقٍ في حال "الفشل في اتّباع التعليمات من المسؤولين المعنيين للسلوك الآمن والمنضبط في الحدث".

ويُتفهّم بأنّ السائقين الثلاثة خرقوا تلك المادة لتجاهلهم التعليمات من مدير السباق بضرورة عدم تفاعل أخصائييهم الرياضيين معهم قبل نهاية مراسم منصّة التتويج.

ويبدو أن ثلاثتهم تواصلوا مع مدرّبيهم قبل انطلاق مراسم منصّة التتويج.