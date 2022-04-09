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استدعاء لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول في أستراليا للتحقيق من قبل الحكام
تم استدعاء شارل لوكلير سائق فيراري وصاحب قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد، للمثول أمام حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لقيادته البطيئة بشكل غير ضروري أثناء القسم الأول التصفيات.
أشارت مذكرة الحكام إلى أن سائق فيراري قد استدعي لخرق محتمل في الفقرة 33.4 من اللوائح الرياضية ولإمكانية عدم امتثاله لمذكرة مدير السباق رقم 4، عبر القيادة بشكل بطيء وغير ضروري في لفة الخروج الساعة 16:09.
وتنص الفقرة على ضرورة "عدم قيادة أي سائق بشكل بطيء وغير ضروري، أو بشكل غير مسؤول، بحيث يشكل خطراً محتملاً على السائقين الآخرين أو الأشخاص الآخرين".
وفي حوادث أخرى مماثلة سابقة، كان السائقون يتلقون تحذيرات أو تنبيهات، ومن غير المحتمل خسارته لقطب الانطلاق الأول.
يشار إلى أنه تم استدعاء غوانيو جو كذلك، ويوكي تسونودا، لكن الأخير استُدعي بسبب قيادته البطيئة خلال القسم الثاني.
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