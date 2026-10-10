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استدعاء لاندو نوريس بسبب اصطدامه بأوسكار بياستري: "كانت هناك فجوة كبيرة، لذا حاولت التجاوز"

يواجه لاندو نوريس سائق مكلارين خطر تلقّي عقوبة بسبب اصطدامه بزميله أوسكار بياستري خلال السباق القصير ضمن جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1.

منشور:
لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

قلّل لاندو نوريس من أهمية اصطدامه بأوسكار بياستري خلال السباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1، لكنه يواجه خطر تلقّي عقوبة بعدما تسبب في إخراج زميله من السباق.

وفي اللفة الأخيرة من السباق القصير المكوّن من 20 لفة، والذي أُقيم في ظروف جوية متقلبة، حاول نوريس التقدم إلى جانب بياستري من الجهة الداخلية عند المنعطف الخامس، لكنه لم يتراجع عن المحاولة رغم تضاؤل الفجوة بينهما، فاصطدم بالزاوية الخلفية اليمنى لسيارة بياستري.

وأدى الاصطدام إلى التفاف السيارتين حول نفسيهما، لينتهي سباق بياستري بأضرار كبيرة في الجزء الخلفي من سيارته، بينما تراجع نوريس إلى المركز الثامن عند خط النهاية. لكن نوريس يواجه خطر خسارة هذا المركز الذي يمنح النقطة الأخيرة، بعدما استدعاه مراقبو "فيا" للمثول أمامهم.

وتقدّم نوريس على بيير غاسلي سائق ألبين بفارق ثماني ثوانٍ ليحتل المركز الثامن، لذا فإن تلقّيه عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ سيمنح النقطة الأخيرة للسائق الفرنسي.

وقال نوريس بعد السباق: "سنحت فرصة كبيرة عند المنعطف الخامس في اللفة الأخيرة، لذا حاولت استغلالها. تقلّصت الفجوة أكثر مما كنت أفضّل، ومن الواضح أنني اضطررت إلى التراجع عن المحاولة لأن الفجوة كانت تضيق، ولذلك حاولت تجنّب الاصطدام. لكن الاصطدام وقع رغم ذلك".

وأضاف: "لكن كانت هناك فجوة كبيرة، لذا حاولت التجاوز. لديّ الحق في القيام بذلك. أما بقية الأمور، فسنتولى مراجعتها معًا كفريق".

وقال بياستري: "أحتاج إلى مراجعة ما حدث. لم أره عند نقطة الانعطاف. نظرت خلفي أثناء دخولي المنعطف، ورأيته على مسافة معقولة خلفي بالنسبة إلى منعطف كهذا، لكنني سأراجع الواقعة، ويمكن للفريق أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية".

ويُعتقد أن الفريق لا يتفق مع وجهة نظر نوريس بشأن الحادث. وإلى جانب خسارة النقاط، يخوض ميكانيكيو مكلارين سباقًا مع الزمن لتجهيز سيارة بياستري المتضررة قبل التصفيات، التي تأجّل موعد انطلاقها إلى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي.

ويُعتقد أن بياستري يحتاج إلى علبة تروس جديدة، وهو تغيير يستطيع الفريق إجراءه من دون تلقّي أي عقوبة.

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