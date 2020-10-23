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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو

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استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو

تمّ استدعاء ماكس فيرشتابن ولانس سترول للمثول أمام مراقبي السباق على إثر حادثتهما في التجارب الحرة الثانية لجائزة البرتغال الكبرى.

اصطدم فيرتشابن وسترول ببعضهما البعض عند المنعطف الأوّل قبل 25 دقيقة من نهاية الحصة على حلبة بورتيماو، والتي تسببت برفع العلم الأحمر.

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وكان الهولندي في ملاحقة سائق ريسينغ بوينت حول المنعطف الأخير قبل البدء في لفّة سريعة، حيث تمكّن من الدخول في سحب سترول على المقطع المستقيم.

وبعد التقدم إلى الجهة الداخلية لسيارة سترول عند المنعطف، انعطف كلاهما في ذات الوقت دون إظهار أيّة بادرة بالتراجع.

وقد تسبب ذلك في اصطدام السيارتين، حيث ارتطم الإطار الأمامي الأيسر لسيارة ريد بُل بالقسم الخلفي لسيارة الكندي، لتنزلق وتلتف السيارتان.

وبينما كان فيرشتابن قادرًا على المواصلة والعودة إلى خط الحظائر، إلّا أنّ الحادثة تركت سيارة سترول عالقة في المنطقة الحصوية عند المنعطف الأوّل، ما تسبب بدوره برفع العلم الأحمر.

وكان فيرشتابن سريعًا في انفعاله إثر ما حدث عبر اللاسلكي، قائلًا: "يا رفاق، هل ذلك الشخص أعمى؟ ماذا به بحق الجحيم؟ ياله من *****".

وسرعان ما أكّد مراقبو السباق بأنّ الحادثة قيد التحقيق، على أن يتبع ذلك قرار رسمي من الحكّام.

وقد طُلب من كلا السائقين المثول أمام المراقبين في الساعة الخامسة مساء بتوقيت بورتيماو.

من جهته، يرى أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنّ اللوم في تلك الحادثة يقع بالكامل على عاتق فيرشتابن.

حيث صرّح قائلًا: "يُمكنني أن أوكّد لكم 100 بالمئة بأنّ ماكس كان يعلم بأنّ لانس في ذلك المكان. من المستحيل عدم معرفته بوجود لانس هناك. لكن لانس لم يكن يعلم بأنّ ماكس في ذلك المكان. الأمر بسيط للغاية بالنسبة لي".

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

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