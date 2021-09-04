استدعاء فيرشتابن للمثول أمام المراقبين لتجاوزه سيارات أخرى في العلم الأحمر

كان الهولندي بصدد إتمام لفّة سريعة في المراحل الافتتاحيّة من التجارب الحرّة الثانية في زاندفورت عندما توقّفت الحصّة بسبب عطل سيارة لويس هاميلتون.

وأظهرت مقاطع الفيديو من على السيارة تجاوز سائق ريد بُل لسيارة أستون مارتن الخاصة بلانس سترول بعد لحظات من التلويح بالعلم الأحمر، قبل أن يُخفّف سرعته إثر ذلك.

وعُرض مقطع الفيديو على كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد ظهر الجمعة، لكنّه أوضح بأنّه شعر بأنّ سائقه خفّف سرعته حالما شعر بأنّ بوسعه فعل ذلك.

وعندما سُئل من قبل قناة "سكاي" حينها إن كان قد تلقّى أيّ شيء من قبل المراقبين، قال هورنر: "كلّا، لا شيء، وليس هذه المرّة الأولى التي أشاهد فيها ذلك".

وأضاف: "حالما سمع بالعلم الأحمر، فقد قام ماكس بتخفيف سرعته. أعتقد بأنّ السيارة الأخرى كانت في لفّة بطيئة في جميع الأحوال. لذا شاهدت البيانات وقد انسحب من تلك اللفّة بالكامل حالما تلقى رسالة العلم الأحمر".

وفي حين أنّ فيرشتابن قد يُجادل بأنّه لم يكن لديه الكثير من الوقت للتفاعل وتفادي تجاوز سترول بسبب زخم سيارته، فإنّ قوانين الفورمولا واحد واضحةٌ بشأن قيود العلم الأحمر.

إذ تنصّ المادة 50.2 من اللوائح الرياضيّة عند إيقاف الحصص: "عند إعطاء الإشارة فإنّ التجاوز ممنوع، يُغلق مخرج خطّ الحظائر وعلى كلّ السيارات العودة ببطء إلى خطّ الحظائر".

وأظهرت "فيا" صرامة حادة على مرّ الأعوام على صعيد تطبيق قوانين العلم الأحمر، حيث تلقّى لاندو نوريس عقوبة التراجع 3 مراكز في أذربيجان هذا العام لفشله في دخول خطّ الحظائر فورًا حال رفع العلم الأحمر.

وتعيّن على سائق مكلارين حينها اتّخاذ قرار سريع حول دخول خطّ الحظائر أو المواصلة، واختار المواصلة.

وفي حال اعتُبر فيرشتابن مذنبًا، فمن المرجّح أن يتلقّى عقوبة التراجع بضعة مراكز على شبكة الانطلاق.

وقد يكون ذلك مكلفًا للغاية على حلبة زاندفورت، حيث يبدو التجاوز صعبًا للغاية على الحلبة الهولنديّة.