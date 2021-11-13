استدعاء فيرشتابن للمثول أمام المراقبين بعد واقعة خطّ الحظائر المغلق في البرازيل

تفوّق هاميلتون على غريمه فيرشتابن سائق ريد بُل ليظفر بمركز الانطلاق الأوّل بفارق أربعة أعشارٍ من الثانية، في ظلّ حجزهما للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق السباق القصير.

لكنّ هاميلتون يُواجه خطر الإقصاء بعد فشل نظام "دي آر اس" على سيارته في الإيفاء بفحوصات المندوب التقنيّ لدى "فيا" بعد الحصّة.

وبعد جلسة استماع مطوّلة تمّ تأجيلها في النهاية حتّى الصباح، يبقى المراقبون بانتظار المزيد من الأدلّة.

ومباشرة بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الاستماع، أصدرت "فيا" مذكّرة أكّدت فيها استدعاء فيرشتابن للمثول أمام المراقبين على الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويعود سبب الاستدعاء إلى "الاشتباه في خرق المادة 2.5.1 من القوانين الرياضيّة الدوليّة".

وتنصّ تلك المادة على ما يلي: "داخل خطّ الحظائر المغلق (بارك فيرمي)، يُسمح فقط للموظّفين المعنيين بالدخول. لا عمليّات، ولا تفقّدات، ولا تعديلات أو تصليحات يُسمح بإجرائها إلّا عند الحصول على موافقة رسميّة من قبل ذات الموظّفين أو بناءً على القوانين التي يتمّ تطبيقها".

وأظهر مقطع فيديو لأحد المشجّعين من المدرّجات فيرشتابن وهو يتفقّد سيارة هاميلتون ويلمس جناحه الخلفي في منطقة خطّ الحظائر المغلق، وهو ما قد يُعتبر خرقًا للقوانين.

ذلك يعني أنّ المتنافسين على اللقب يُواجهان خطر عقوبات من قبل مراقبي جائزة البرازيل الكبرى قبيل مجريات السبت.

ومن المنتظر أن ينطلق سباق السبت القصير على الساعة 4:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (7:30 بتوقيت غرينتش) وسيمنح ثلاث نقاطٍ للفائز.