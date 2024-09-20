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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

استدعاء فيرستابن للمثول أمام المراقبين على إثر تلفّظه بشتائم في المؤتمر الصحفي بسنغافورة

تم استدعاء بطل العالم للمثول أمام مراقبي فيا على إثر تلفّظه بلفظ خارج خلال المؤتمر الصحفي الرسمي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

استدعى مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ماكس فيرستابن ليمثل أمامهم جراء استخدامه لفظًا خارجًا خلال المؤتمر الصحفي لجائزة سنغافورة الكبرى.

وقد أتى ذلك عند سؤاله عن سبب أن زميله سيرجيو بيريز كان أسرع منه في أذربيجان نهاية الأسبوع الماضي.

حيث أجاب الهولندي قائلًا: "لا أعلم. ربما إعدادات مختلفة. بمجرد أن بدأت التصفيات، علمت بأن السيارة ******".

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وفي ظل أن تلفظ السائقين بالشتائم عبر رسائل الراديو مثّل محور حديث كبير بعد تصريح محمد بن سليم رئيس فيا بأنه طلب من الفورمولا 1 أن تحد من بث الشتائم على التلفاز، فلم يظهر الكيان الحاكم تسامحًا مع ما قاله فيرستابن.

وقد أصدر المراقبون بيانًا بعد التجارب الحرة الأولى في سنغافورة باستدعاء فيرستابن للمثول أمامهم على إثر خرقه للمادة 12.2 من القوانين الرياضية.

المادة التي تنص على أنه خرق للقوانين أن تصدر منك "أية كلمات، تصرفات أو كتابات تتسبب بضرر أو خسارة أخلاقية لـ فيا، كياناتها، أعضائها أو ممثليها التنفيذيين وبشكل أعم صالح رياضة السيارات وبالقيم التي يدافع عنها الاتحاد".

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