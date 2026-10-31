فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

استدعاء حجار للمثول أمام حكام جائزة المكسيك الكبرى بسبب "سلوك غير لائق" في بادوك الفورمولا 1

دفع سائق ريد بُل أحد المشجعين الذي حاول التقاط صورة سيلفي معه.

منشور: 31-10-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

استُدعي إسحاق حجار للمثول أمام حكام جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، على خلفية واقعة يُشتبه في أنها تمثل "سلوكًا غير لائق" داخل حظيرة حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.

وكان أحد المشجعين قد اقترب من سائق ريد بُل محاولًا التقاط صورة معه، لكن حجار الغاضب دفعه بعيدًا مرتين، وذلك عقب حصة التجارب الحرة الأولى التي شهدت اضطرابًا في سيرها بالنسبة إليه.

وجاء في تقرير الحكام: "اشتباه في انتهاك المادة 12.2.1.l من القانون الرياضي الدولي للاتحاد الدولي للسيارات، والمتعلقة بالسلوك غير اللائق، على خلفية واقعة حدثت اليوم في حظيرة الفورمولا 1".

ووقعت الحادثة بين حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، بعدما عاش حجار خيبة أمل في الحصة الافتتاحية التي امتدت لساعة واحدة، إذ أنهى الترتيب في المركز الحادي عشر، متأخرًا بفارق 1.417 ثانية عن شارل لوكلير صاحب أسرع زمن.

وعانى حجار من مشكلات في وحدة الطاقة، ما حدّ من مشاركته إلى 21 لفة فقط، وهو ثالث أقل عدد من اللفات بين السائقين، متقدمًا على جاك كروفورد سائق أستون مارتن وفريدي سلاتر سائق أودي.

لكن الوضع تحسّن قليلًا خلال التجارب الحرة الثانية، إذ أنهى حجار الحصة في المركز السادس، بفارق 0.410 ثانية عن لوكلير الذي تصدّر الترتيب مجددًا، بينما حلّ زميله في الفريق ماكس فيرستابن خامسًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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