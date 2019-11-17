استدعاء ثنائيّ فيراري للمثول أمام المراقبين في البرازيل

كان الثنائيّ بصدد التنافس على المركز الرابع بعد استئناف السباق إثر فترة سيارة الأمان الأولى.

وتجاوز لوكلير زميله فيتيل في المنعطف الأوّل، لكنّ الأخير حصل على خروجٍ أفضل من المنعطف الثالث وبدأ بالضغط عليه على الخطّ المستقيم التالي وتقدّم عليه بالفعل، لكنّ احتكاكًا وقع بين الزاوية الخلفيّة اليسرى لسيارة فيتيل مع الزاوية الأماميّة اليمنى لسيارة لوكلير.

وفي حين أنّ لوكلير أوقف سيارته بشكلٍ فوري بعد انكسار نظام التعليق، حاول فيتيل التقدّم أكثر إلى الأمام بعد ثقب إطاره الخلفي.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ "لكلٍ منهما نسبة من اللوم على الأقلّ" ضمن حوارٍ أجراه مع قناة "سكاي".

وقال: "أعتقد بأنّ على السائقَين الشعور بالأسف تجاه الفريق، كونه في النهاية كانا يملكان الحريّة للتنافس".

وأضاف: "لهما حريّة التنافس، لكنّ تلك الأخطاء السخيفة يجب علينا تفاديها من أجل الفريق نفسه".

وأكمل: "كان احتكاكًا طفيفًا جدًا هذا اليوم وعليّ قول ذلك، لكن سيكون هناك وقتٌ لتحليل ذلك، سنحصل على الوقت للنظر في الفيديو، لا أريد القيام بذلك والموقف لا يزال ساخنًا".

وأردف: "خضت محادثة معهما ولا أريد الحكم الآن، لا يجب الحكم عليهما الآن، سيكون هناك وقتٌ للقيام بكلّ ذلك معًا".

وعبّر كلٌ منهما عن غضبه تجاه الآخر عبر اللاسلكي عند وقوع الحادثة، لكنّهما هدءا بحلول وقت حديثهما إلى وسائل الإعلام.

"لم تكن لديّ مساحة كبيرة على اليمين ومن الواضح أنّني حظيت بخروجٍ أفضل من المنعطف الثالث وحاولت التجاوز وذلك كلّ ما في الأمر" قال فيتيل الذي وصف ما حدث "بالمؤسف بالنسبة للفريق".

من جانبه أشار لوكلير إلى أنّ فيتيل بدأ "بحشره قليلًا إلى الداخل، وأنّهما كانا متقاربين جدًا"، وأضاف: "كلّ شيء حدث بسرعة كبيرة، وحالما تحرّك إلى الداخل تلامسنا".

قبل أن يكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّنا ناضجان بما فيه الكفاية لوضع ذلك خلفنا".