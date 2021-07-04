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استدعاء ثمانية سائقين حيال خرق الأعلام الصفراء في سباق النمسا

أعلن مراقبو "فيا" عن استدعاء ثمانية سائقين للاشتباه في خرقهم لقوانين الأعلام الصفراء المزدوجة إثر حادث كيمي رايكونن وسيباستيان فيتيل ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى.

استدعاء ثمانية سائقين حيال خرق الأعلام الصفراء في سباق النمسا

جمع حادثٌ كلًا من فيتيل ورايكونن عند المنعطف الخامس أثناء تنافسهما على المركز الـ 12 في اللفّة الأخيرة ما تسبّب في انزلاق سيارة فيتيل واصطدامها بالحاجز الجانبيّ.

وتسبّبت الحادثة في التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة في طريق الكثير من السائقين العابرين لتلك المنطقة ضمن اللفّة الأخيرة.

وأصدر المراقبون سلسلة من الاستدعاءات شملت ثمانية سائقين للاشتباه في عدم إبطائهم بالقدر الكافي في منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة.

وسيتعيّن على كلٍ من سيرجيو بيريز، وكارلوس ساينز الإبن، ونيكيتا مازيبين، وشارل لوكلير، ونيكولاس لاتيفي، وأنطونيو جيوفينازي، ودانيال ريكاردو وبيير غاسلي المثول أمام المراقبين على حلبة ريد بُل رينغ.

يأتي ذلك إلى جانب التحقيق في حادثة فيتيل ورايكونن نفسها، إلى جانب تحقيقٍ آخر مع رايكونن لتحرّكه أثناء الكبح.

كما أنّ جورج راسل سائق ويليامز تحت التحقيق لتحرّكه أثناء الكبح ضمن معركته مع فرناندو ألونسو على المركز العاشر.

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