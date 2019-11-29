فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
18 ساعات
:
24 دقيقة
:
09 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي

المشاركات
التعليقات
استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي
29-11-2019

تمّ استدعاء كلّ من فالتيري بوتاس ورومان غروجان للمثول أمام مراقبي جائزة أبوظبي الكبرى إثر حادثتهما الغريبة في التجارب الحرّة الثانية على حلبة مرسي ياس.

كان بوتاس متصدّر الحصّة الثانية ضمن مُحاكاة للسباق في المراحل الأخيرة عندما تحرّك بشكل عدائي نحو الجهة الداخلية لغروجان في نهاية المطقع المستقيم الثاني على حلبة ياس مارينا.

وقد بدا بأنّ غروجان لم ير سيارة مرسيدس، حيث انعطف واصطدم الثنائي ببعضهما البعض.

وقد ألقى الثنائي باللوم على بعضهما البعض في تلك الحادثة، قبل أن يتمّ استدعاؤهما للمثول أمام المراقبين في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

اقرأ أيضاً:

"ماذا كان ذلك بحق الجحيم؟" قال غروجان على الفور، مُضيفًا: "من أين أتى؟".

وعند سؤاله إذا ما تعرّضت سيارته لأضرار، قال غروجان: "نعم، أعتقد أنّها الأرضية وكلّ شيء. لقد كان بعيدًا عني للغاية".

وأكمل: "تفقدوا السيارة، إذا كان بوسعنا المواصلة، سنواصل، لكنّني قلق بأن الوضع ليس جيدًا للغاية".

ولم يعد غروجان إلى المسار، لكنّ بوتاس - الذي من المقرر أن ينطلق من مؤخّرة الترتيب يوم الأحد إثر عقوبات المحرّك - خرج إلى المسار وأكمل برنامجه.

"لقد تحرّك تجاهي" قال بوتاس، مُتابعًا: "لم يترك أيّة مساحة".

وقد توقّفت الحصّة من أجل التعامل مع أشلاء السيارتين جرّاء الحادثة، إذ سأل زميل بوتاس بالفريق لويس هاميلتون عمّن تعرّض لحادثة على المسار.

حيث قيل له: "احتكاك بين فالتيري وغروجان. كان فالتيري متجها نحو الجهة الداخلية لغروجان عند المنعطف الـ 11 وقام غروجان بالانعطاف، لذلك اصطدما ببعضهما البعض".

ليردّ هاميلتون: "كان بإمكاني توقّع ذلك".

المقال التالي
بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان

المقال السابق

بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة الانطلاقة خلال
18 ساعات
:
24 دقيقة
:
09 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

3
فورمولا 1

استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي

12د
4
فورمولا 1

بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي

5
فورمولا 1

هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي
F1

استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي

بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان
F1

بوتاس الأسرع في التجارب الثانية في أبوظبي قبل أن يتعرّض لحادث مع غروجان

فيراري لن تكشف عن "إجابات" بخصوص حادثة تصادم فيتيل ولوكلير الأخيرة
F1

فيراري لن تكشف عن "إجابات" بخصوص حادثة تصادم فيتيل ولوكلير الأخيرة

بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي
F1

بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي
F1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.