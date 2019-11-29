استدعاء بوتاس وغروجان للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما "الغريبة" في أبوظبي

كان بوتاس متصدّر الحصّة الثانية ضمن مُحاكاة للسباق في المراحل الأخيرة عندما تحرّك بشكل عدائي نحو الجهة الداخلية لغروجان في نهاية المطقع المستقيم الثاني على حلبة ياس مارينا.

وقد بدا بأنّ غروجان لم ير سيارة مرسيدس، حيث انعطف واصطدم الثنائي ببعضهما البعض.

وقد ألقى الثنائي باللوم على بعضهما البعض في تلك الحادثة، قبل أن يتمّ استدعاؤهما للمثول أمام المراقبين في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

"ماذا كان ذلك بحق الجحيم؟" قال غروجان على الفور، مُضيفًا: "من أين أتى؟".

وعند سؤاله إذا ما تعرّضت سيارته لأضرار، قال غروجان: "نعم، أعتقد أنّها الأرضية وكلّ شيء. لقد كان بعيدًا عني للغاية".

وأكمل: "تفقدوا السيارة، إذا كان بوسعنا المواصلة، سنواصل، لكنّني قلق بأن الوضع ليس جيدًا للغاية".

ولم يعد غروجان إلى المسار، لكنّ بوتاس - الذي من المقرر أن ينطلق من مؤخّرة الترتيب يوم الأحد إثر عقوبات المحرّك - خرج إلى المسار وأكمل برنامجه.

"لقد تحرّك تجاهي" قال بوتاس، مُتابعًا: "لم يترك أيّة مساحة".

وقد توقّفت الحصّة من أجل التعامل مع أشلاء السيارتين جرّاء الحادثة، إذ سأل زميل بوتاس بالفريق لويس هاميلتون عمّن تعرّض لحادثة على المسار.

حيث قيل له: "احتكاك بين فالتيري وغروجان. كان فالتيري متجها نحو الجهة الداخلية لغروجان عند المنعطف الـ 11 وقام غروجان بالانعطاف، لذلك اصطدما ببعضهما البعض".

ليردّ هاميلتون: "كان بإمكاني توقّع ذلك".