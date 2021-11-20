استدعاء بوتاس وساينز كذلك للمثول أمام المراقبين إثر خرق الأعلام الصفراء في تصفيات قطر

على غرار ماكس فيرشتاين الذي يتواجد قيد التحقيق كذلك، فإنّ كلا السائقَين كان ضمن لفته الأخيرة في القسم الحاسم للتصفيات عندما توقّفت سيارة بيير غاسلي على خط البداية/النهاية.

وجرّاء ارتطامه بالحفف الجانبية التي أضرّت بجناحه الأمامي وتسببت بانثقاب الإطار الأمامي الأيمن، قاد غاسلي ببطء حول المنعطف الأخير قبل أن يتوقّف بالقرب من خط الحظائر.

وقد تجاوز فيرشتابن مجموعة تم التلويح بها من الأعلام الصفراء المزدوجة على يساره قبل إكمال لفته، والتي انتهت بأن تحسّن زمنه قليلًا ووضعته على بُعد 0.455 ثانية خلف هاميلتون.

وكلّ من بوتاس وساينز تجاوز مكان الحادثة ولكن تم التلويح عندها بأعلام صفراء منفردة.

مع ذلك، يشكّ المراقبون في أنهما ربما لم يحترما الأعلام التحذيرية بالقدر الكافي.

وتعتمد الفورمولا واحد قوانين حازمة للأعلام الصفراء، وذلك وفقًا للملاحظات التي أرسلها مايكل ماسي مدير السباقات إلى الفرق قُبيل نهاية الأسبوع، حيث يتعيّن على السائقين التخلّي عن لفاتهم عندما يتم التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة. بينما مسموح لهم بإكمالها عندما تكون الأعلام منفردة.

وتختلف عقوبات تجاهل الأعلام الصفراء اعتمادًا على ما إذا كانت الأعلام منفردة أم مزدوجة.

وكان سيباستيان فيتيل قد تلقّى عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله لتجاهله الأعلام الصفراء المزدوجة عند المنعطف الأول في تصفيات جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية.

فيما تم تجريد فيرشتابن من قطب الانطلاق الأول في المكسيك في 2019، وذلك بعدما أخفق في الإبطاء للأعلام الصفراء عند نهاية التصفيات مباشرة، حيث تراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله.

هذا وسيمثُل السائقون الثلاثة أمام المراقبين صباح غد الأحد.