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استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا

تم استدعاء فالتيري بوتاس للمثول أمام المراقبين لقيادته ببطء غير ضروري في تصفيات جائزة النمسا الكبرى، حيث حجز السيارات الأخرى عند المنعطفات الأخيرة.

استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا

كان الفنلندي جزءًا من قطار السائقين قُبيل المحاولات الأخيرة في القسم الثاني، والذين أبطأوا جميعًا في لفات خروجهم عند المنعطف التاسع في محاولة لخلق مساحة مع السيارات في الأمام.

وتسبب قيادة بوتاس البطيئة في حجز السيارات الأخرى خلفه، ما دفع سيباستيان فيتيل إلى الإبطاء بشكل كبير جدًا لدرجة حجزه فرناندو ألونسو ضمن محاولة الإسباني الأخيرة في القسم الثاني.

كما أنّه تم استدعاء فيتيل كذلك لعرقلته ألونسو، ويبدو من المرجّح أن يتلقى عقوبة.

وقد تم تحذير السائقين صباح اليوم من قِبل مايكل ماسي مدير السباقات بأنه يتوجب عليهم عدم القيادة ببطء بعد المنعطف التاسع.

وقد شعر فيتيل بأن تصرف السيارات أمامه لم يكن مقبولًا، حيث قال عقب الحصة: "أعتقد بأنه خطأ السائقين في الأمام الذين استمروا في القفز على الصف. لا أعتقد أن ما حدث كان صائبًا، وليس هذا ما اتفقنا عليه".

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