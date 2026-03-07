استدعاء أنتونيللي للتحقيق حيال واقعة التصفيات
تم استدعاء فريق مرسيدس من قبل الحكام بعد إرسال سيارة السائق كيمي أنتونيللي إلى الحلبة في حالة وُصفت بأنها "غير آمنة" خلال التجارب التأهيلية لجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: مارتن كيب / وكالة فرانس برس
تسبب أنتونيللي في رفع العلم الأحمر مبكرًا في القسم الثالث من التصفيات على حلبة ألبرت بارك، بعدما تُركت مراوح التبريد على سيارته حيث تطايرت إحداها في منطقة الكبح عند المنعطف الأول، بينما سقطت الأخرى عند الاقتراب من المنعطف الثالث.
وكانت المروحة الثانية الأكثر إشكالية، إذ ارتدت مرة أخرى إلى الحلبة، ليقوم بطل العالم الحالي لاندو نوريس بالمرور فوقها بسيارته وتحطيمها.
وبعد ذلك طلب سائق مكلارين من فريقه فحص الأضرار في الجهة الأمامية اليسرى من سيارته، لكن يبدو أن الأمور كانت سليمة، واستؤنفت الحصّة مع بقاء 10 دقائق على النهاية في ألبرت بارك.
وجاء في تقرير الحكام: "انتهاك محتمل للمادة B1.6.2 b) i) من لوائح الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 1: إطلاق سيارة فورمولا 1 من المرآب في حالة غير آمنة."
ولا يزال من غير الواضح ما العقوبة التي قد تُفرض على فريق مرسيدس، لكن من المرجح أن تكون غرامة مالية فقط، مما يعني بقاء الفريق في الصدارة بتحقيق المركزين الأول والثاني في افتتاح الموسم، مع جورج راسل في المركز الأول وأنتونيللي في الثاني.
وحقق راسل مركز الانطلاق الأول بفارق 0.293 ثانية عن زميله الشاب، بينما كان أنتونيللي أسرع بفارق 0.492 ثانية من أقرب سيارة خلفه، وهي سيارة ريد بُل التي يقودها إسحاق حجار، الذي سيبدأ السباق من الصف الثاني إلى جانب سائق فيراري شارل لوكلير.
ويُعد هذا إنجازًا كبيرًا لأنتونيللي، خاصة أن حادثه الكبير عند المنعطف الأول في التجارب الحرة الأخيرة جعله مهددًا بعدم المشاركة في التصفيات. لكن حادث ماكس فيرستابن في نفس المنعطف خلال القسم الأوّل تسبب في رفع العلم الأحمر، ما منح مرسيدس وقتًا إضافيًا لإصلاح سيارة أنتونيللي.
وبفضل ذلك تمكن من الخروج إلى الحلبة بسيارته التي تم إصلاحها وتحقيق ثاني انطلاقة له من الصف الأمامي في سباقات الجائزة الكبرى، بعد الأولى في البرازيل العام الماضي.
كما كان الحكام يحققون مع أنتونيللي في حادثة أخرى خلال القسم الأوّل، بعدما دخل إلى المسار السريع في منطقة الصيانة قبل أن يقوم أحد أفراد الفريق بدفع سيارته إلى الخلف لتجنب إعاقة السائقين الآخرين. وفي النهاية قرر الحكام عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لماذا لم تُجرِ فيراري وقفات الصيانة في فترة سيارة الأمان الافتراضية في جائزة أستراليا الكبرى؟
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات