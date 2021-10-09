استدعاء ألونسو للمثول أمام المراقبين إثر عدم إبطائه تحت الأعلام الصفراء في تصفيات تركيا

قدّم الإسباني أحد أكثر تأدياته تنافسية هذا العام في تصفيات إسطنبول، حيث عبر بأريحية إلى القسم الحاسم للتجارب التأهيلية قبل انتزاعه المركز الخامس على شبكة الانطلاق.

لكن سائق ألبين مُعرّض الآن للتراجع على شبكة الانطلاق إذا ما وجد المراقبون بأنه مخطئ لعدم إبطائه بالقدر الكافي خلال لفة في المرحلة الأولى من القسم الافتتاحي للتصفيات عندما تم رفع الأعلام التحذيرية.

و"فيا" واضحة جدًا بأن على السائقين التراجع فورًا عن أيّة لفة سريعة إذا ما تم التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة.

وقد أشار مايكل ماسي مدير السباقات ضمن ملاحظات أرسلها إلى الفرق في هذا الصّدد قائلًا: "أيّ سائق يمر على مقطع تم التلويح فيه بأعلام صفراء مزدوجة عليه تقليل سرعته بشكل ملحوظ والاستعداد لتغيير وجهته أو التوقّف".

وأضاف: "من أجل أن يكون ذلك مُرضيًا للمراقبين، يجب أن يكون واضحًا أن السائق لم يحاول تسجيل أيّ زمن ذي معنى، وهذا يعني أن على السائق التراجع عن لفته (وهذا لا يعني بالضرورة أن عليه التوقّف كون الحلبة قد تكون جاهزة تمامًا في اللفة التالية)".